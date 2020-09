Istituto Comprensivo Assisi 1, Bacci: “Riapertura con un Patto scuola-genitori”

[Foto di repertorio/Pixabay] Come si torna a scuola a settembre ad Assisi? Dopo le speciale in quattro puntate dedicato alle scuole superiori (liceo Sesto Properzio; Convitto Nazionale; Alberghiero di Assisi; Istituto Polo Bonghi) AssisiNews lo ha chiesto via mail ai dirigenti scolastici dei tre istituti comprensivi di Assisi. La prima a rispondere è stata Chiara Grassi, dirigente scolastica dell’IC Assisi 2. Oggi è invece il turno di Tecla Bacci, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Assisi 1. Lettera che arriva anche dopo la sollecitazione di alcuni genitori.

“Abbiamo svolto un grande e capillare lavoro organizzativo e gestionale svolto ininterrottamente dal mese di giugno 2020 ad oggi al fine di garantire a tutte le scuole dell’I.C. Assisi 1 la riapertura e l’avvio delle lezioni in presenza per tutti gli alunni nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute. Tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo Assisi 1 – anticipa la dirigente Bacci – riapriranno le loro porte lunedì 14 settembre 2020 nelle proprie sedi a tutti gli alunni iscritti appartenenti alle scuole dell’Infanzia, alle scuole Primarie e alla Scuola Secondaria di I grado “Frate Francesco”, effettuando lo stesso orario di funzionamento giornaliero degli anni scolastici precedenti e garantendo i servizi di mensa e trasporto scolastico a tutti gli alunni che hanno richiesto tali servizi”.

“In tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo Assisi 1 il servizio scolastico – anticipa Bacci – sarà effettuato, nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni fornite dai Ministeri competenti e dall’Istituto Superiore di Sanità, di seguito dettagliatamente elencate e che saranno consegnate nei prossimi giorni a tutte le famiglie degli alunni, il “Patto di Corresponsabilità educativa”, documento che deve essere sottoscritto dall’Istituto Scolastico e da ogni famiglia degli alunni dell’I.C. Assisi 1. Esclusivamente i servizi di pre-scuola (accoglimento di alunni di varie età e classi prima dell’inizio delle lezioni dalle ore 07.45 in ogni plesso) e di Supporto scolastico pomeridiano presso la Scuola Primaria di “S. Antonio” (mensa, dopo mensa, laboratori didattici misti pomeridiani), servizio aggiuntivo ed opzionale co-finanziato dall’utenza, sono attualmente e temporaneamente sospesi, per evidenti ragioni di sicurezza e tutela della salute dai rischi elevati del contagio Covid- 19 in ambienti misti e con utenza quotidianamente variabile”.

“Prima ancora di illustrare sinteticamente l’organizzazione scolastica e le regole di funzionamento che saranno in vigore dal prossimo 14 settembre – aggiunge Bacci – mi preme sottolineare che tali risultati (la ripartenza di tutte le scuole in assoluta continuità con gli anni scolastici passati) sono stati possibili anche grazie a una costante, concreta e fruttuosa opera di collaborazione con tutta l’Amministrazione Comunale di Assisi, con il Sindaco Dott.ssa S. Proietti, con l’Assessore Dott. S. Pettirossi, con gli Uffici tecnici ed operativi, con gli Ingegneri responsabili dei cantieri delle scuole Dr. S. Rossi e Dr. M. Castigliego. A tutti loro vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti della Scrivente, a nome proprio e di tutto l’Istituto Comprensivo Assisi 1”.

“Nell’arco di due mesi e mezzo circa (dalla metà di giugno 2020 a sabato scorso) , sono stati infatti avviati, realizzati e portati a termine lavori complessi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza sia nella Scuola Primaria di Rivotorto (consolidamento solai e antincendio) sia nella Scuola Sec. di I grado “Frate Francesco” (adeguamento aule e riscaldamento): ciò ha permesso a queste due scuole di disporre, dal 14 settembre 2020, di locali più ampi ed accoglienti, tutti adeguatamente riscaldati ed illuminati. Altri importanti interventi concordati e realizzati congiuntamente Istituto Comprensivo Assisi 1-Comune, riguardanti la mensa scolastica e lo spostamento degli arredi scolastici, hanno permesso di poter organizzare puntualmente il servizio scolastico in ogni plesso nel rispetto delle seguenti regole stabilite per il contrasto del contagio da Covid-19”.

Queste sono:

1. Ingressi e uscite da scuola

Gli alunni, dotati di mascherine chirurgiche, saranno guidati dai docenti ad entrare/uscire da scuola in file regolari, con distanziamento individuale e minimo scaglionamento temporale. Verranno utilizzate tutte le uscite /ingressi degli edifici scolastici.

2. Mensa scolastica Scuole dell’Infanzia

Il servizio sarà effettuato nel refettorio in due turni a breve distanza l’uno dall’altro (inizio ore 11.50 circa e ore 12.20 circa) per la Scuola dell’Infanzia “Rinascita” e in un turno unico nel proprio refettorio per la Scuola dell’Infanzia “San Paolo” (inizio ore 12.00 circa). Per la Scuola dell’Infanzia “Fratello Sole” di Rivotorto la mensa avrà inizio alle ore 12.00 circa e si effettuerà in aula per ogni sezione, con adeguata pulizia dei locali prima e dopo il pranzo, ad opera dei collaboratori scolastici.

3. Ricreazione

Nelle Scuole Primarie e nella Scuola Secondaria di I grado sarà effettuata in classe.

4. Spostamenti degli alunni

All’ingresso, all’uscita, per recarsi ai servizi igienici, in palestra o nell’aula di Arte, gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica e rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro.

5. Presenza in aula

I banchi degli alunni sono stati disposti nel rispetto della distanza di 1 metro gli uni dagli altri e sulle cattedre sono state installate barriere in plexiglass (su 3 lati). Ogni classe avrà 1 flacone di gel disinfettante, per le mani, 1 flacone di liquido igienizzante e 1 rotolo di carta per la pulizia della superficie della cattedra

6. Igiene degli ambienti

Il personale collaboratore scolastico effettuerà accurate pulizie degli

ambienti, ripetute più volte al giorno, utilizzando per l’igiene e la disinfezione prodotti idonei allo scopo.

7. Rapporti delle scuole con gli esterni

L’ingresso nei locali scolastici sarà vietato a tutti gli esterni. Esso sarà consentito solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, al personale sanitario, ai dipendenti comunali per interventi urgenti, ai fornitori di materiale necessario e/o agli addetti alle manutenzioni di macchinari e impianti. L’utenza (le famiglie degli alunni) potrà entrare solo se autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal Docente Coordinatore di plesso per riprendere un alunno che debba rientrare a casa per motivi urgenti durante l’orario scolastico. Gli esterni autorizzati in via eccezionale dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: uso della mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento interpersonale di 1 metro a all’interno dell’edificio, uso di guanti (se richiesto dalla Scuola) e rilascio delle proprie generalità nel registro giornaliero delle presenze che sarà presente in ogni plesso (nome cognome, numero di telefono e motivazione della presenza).

8. Casi sospetti Covid

L’alunno che manifesterà alcuni sintomi quali evidente o probabile stato febbrile, tosse secca continua, disturbi gastro-intestinali, altri sintomi come stabilito dal Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità del 25/08/2020, sarà isolato in un locale specifico pre-individuato in ogni plesso scolastico e gli sarà misurata la temperatura corporea con termometro senza contatto corporeo. L’alunno, con la vigilanza di un adulto (appartenente al personale scolastico) attenderà nell’aula Covid” l’arrivo del proprio genitore o di altro adulto precedentemente delegato per far rientro a casa nel caso in cui la sua temperatura corporea sia uguale o superi 37,5°.

9. Regole fondamentali di comportamento per l’utenza (famiglie)

A) Non entrare (o chiedere di farlo, se non in via eccezionale e motivata) nell’edificio scolastico. B) Monitorare ogni mattina lo stato di salute del proprio figlio, in particolare con la misurazione

della febbre; in caso di temperatura pari a 37,5 o superiore, non mandare il proprio figlio a scuola ed avvisare il proprio Pediatra o il proprio Medico di Base (Medico di Medicina Generale).

C) Essere reperibile telefonicamente ogni mattina e impegnarsi a presentarsi a scuola entro

30 minuti circa dalla chiamata del personale scolastico, nel caso in cui sia stata registrata una temperatura corporea come sopra specificato. Oltre a riprendere tempestivamente il proprio figlio a scuola, il genitore deve segnalare al proprio Pediatra o al Medico di Medicina Generale l’accaduto. D) Rispettare e far rispettare agli altri scrupolosamente tutte le regole di comportamento

stabilite e pubblicate dalla Scuola.

10. Riunioni Scuola-Famiglia

Nel rispetto del Decreto Legge n.83 del 30/07/2020, che proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 15 ottobre p.v., conferma il divieto di assembramenti e consente lo svolgimento delle riunioni scolastiche in videoconferenza, gli incontri dei docenti e/o del Dirigente Scolastico ed i colloqui con i genitori saranno effettuati all’aperto (per piccoli gruppi, con adeguato distanziamento interpersonale) o esclusivamente on line tramite le piattaforme digitali Zoom o Google Meet.

11. Accoglienza alunni classi prime

In base a quanto descritto nel punto precedente, le tradizionali riunioni di inizio anno scolastico per l’accoglienza degli alunni nuovi iscritti alle classi prime e la presentazione della Scuola alle famiglie avrà luogo nel giorno 14 settembre p.v. come di seguito specificato:

A) Scuola dell’Infanzia: accoglienza di alunni e genitori all’aperto, nel giardino della scuola

(Rinascita e Rivotorto) e nel chiostro interno al pianterreno (San Paolo);

B) Scuole Primarie S. Antonio e Rivotorto: accoglienza di alunni e genitori all’aperto, nel giardino della scuola (Rivotorto) e nel chiostro interno al pianterreno (S. Antonio);

C) Scuola Secondaria di Primo Grado “Frate Francesco”: accoglienza di alunni e genitori

all’aperto, sul piazzale della scuola.

“Tutte le regole sopra descritte – conclude Bacci – sono finalizzate esclusivamente a garantire che gli ambienti scolastici siano sicuri e accoglienti in questo anno scolastico così fortemente segnato dall’emergenza e dall’inquietudine della cittadinanza a livello mondiale. L’organizzazione scolastica che è stata meticolosamente messa a punto in questi mesi estivi dalla Scrivente con la collaborazione di tutto il personale scolastico interno all’Istituto Comprensivo Assisi 1 e del Comune di Assisi potrà funzionare a pieno, contrastando la diffusione dell’epidemia e permettendo ad alunni e docenti di fare scuola insieme in sicurezza solo se tutte le componenti scolastiche (docenti, personale Ata, alunni e genitori) metteranno in atto quotidianamente comportamenti virtuosi, rafforzando così l’alleanza scuola-famiglia e il senso della responsabilità individuale e collettiva, nella consapevolezza che dai comportamenti di ciascuno dipenderà la salute di tutti”.