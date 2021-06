Operazione Mato Grosso, la cena dell’IC 3 si tinge di giallo e di beneficenza

All’Istituto Comprensivo Assisi 3 la cena di istituto si tinge di giallo, con tanto di beneficenza finale per l’operazione Mato Grosso. Una serata speciale dove la scuola ha incontrato il territorio. I docenti sono stati chiamati a risolvere il giallo di inizio estate, organizzato dall’Unità Pastorale Petrignano – Torchiagina – Palazzo e rappresentato dai loro stessi alunni o ex alunni, che hanno con sorprendente “maestria” interpretato i vari personaggi.

Una serata divertente di unione e collaborazione resa ancora più significativa dai fondi raccolti, che ad ad agosto verranno donati in Perù tramite l’operazione Mato Grosso, un movimento di volontariato gratuito di ispirazione cattolica, che svolge un insieme di attività in America Latina, volte ad educare e a favorire i più poveri. Sebbene sia formalmente aconfessionale, ossia si accettano tutti i giovani che vogliono regalare il proprio tempo a favore dei poveri, molti volontari svolgono attività presso parrocchie affidate dai vescovi locali e le attività comprendono anche dedicarsi alle attività religiose come l’oratorio. L’attività svolta è prevalentemente educativa e caritativa, ispirandosi al metodo educativo di San Giovanni Bosco e all’aspetto caritativo di San Francesco d’Assisi.

La raccolta è riuscita soprattutto grazie al supporto dei commercianti di Petrignano, che hanno dimostrato grande sensibilità offrendo pizze, bibite, patatine e gelati. La squadra vincente, ‘Le Agate di Poirot’, ha potuto ricevere delle delizie petrignanesi offerte dalla Pasticceria, panetteria e macelleria del paese. In conclusione una serata che tra indagini, sospetti e investigazioni ha dimostrato come scuola e territorio insieme possono fare grandi cose.

