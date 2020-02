Roarr! Risparmia, ricicla… ruggisci, vince anche una classe Santa Maria

C’è anche la classe 2B della scuola Patrono d’Italia di Santa Maria degli Angeli tra i vincitori del concorso #estraclick inserito all’interno la terza edizione di Roarr! Risparmia, ricicla… ruggisci 2020, l’iniziativa promossa da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra che ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole elementari di Siena, Arezzo e Prato ed il recente ingresso di Grosseto e Perugia.

Sono stati circa 4.500 bambini coinvolti in Roarr! Risparmia, ricicla… ruggisci 2020, di 179 classi di 39 comuni. Gli alunni hanno imparato cosa significa rispettare il Pianeta attraverso pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata e la mobilità sostenibile. Le classi hanno completato un album di figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50 azioni amiche dell’ambiente, che spaziano dall’utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli imballaggi.

Sono state più di 32mila le foto caricate e 800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti. Parenti e amici dei giovani alunni sono infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il concorso Estraclick che premiato la scuola angelana consisteva nel far candidare a ogni insegnante una eco-figurina del proprio album. Le foto candidate sono state pubblicate sulla Pagina Facebook di ROARR! per il voto on-line. Sette i giorni a disposizione per votare e far votare il proprio scatto. Alle classi vincitrici, uno per provincia, un buono l’acquisto di materiale didattico pari a 300,00 euro.