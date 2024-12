Chiuso con successo “Ri-Nascere in Armonia”, percorso dedicato al benessere emotivo delle neo-mamme

Si è conclusa la scorsa settimana la prima edizione del percorso per neo-mamme “Ri-Nascere in Armonia”, un progetto innovativo dedicato al benessere emotivo delle donne nel delicato periodo post-partum. Promosso dall’Associazione VI.VA. Partecipazione e Solidarietà di Assisi, il laboratorio è stato guidato dall’attrice e regista teatrale Emanuela Pantano e la psicologa perinatale Maddalena Ciotti. Questo percorso ha offerto alle partecipanti un’occasione unica per affrontare le sfide della maternità attraverso strumenti innovativi come il teatro fisico, l’improvvisazione teatrale e la meditazione emozionale. Grazie a questi approcci, le neo-mamme hanno potuto esplorare le proprie emozioni, superare tabù e difficoltà, e condividere esperienze in un ambiente protetto e accogliente.

“Avere uno spazio protetto e organizzato per sostenere le donne nel periodo post-parto e nei primi anni di vita dei propri bambini – dice il presidente dell’associazione, Luigi Marini – rappresenta una grande risorsa. Questo progetto, condotto da professioniste altamente qualificate e a loro volta mamme, risponde a un bisogno concreto, accompagnando le donne nelle profonde trasformazioni che comporta il diventare madri, donne e lavoratrici.” L’iniziativa “Ri-Nascere in Armonia” è stata resa possibile grazie al supporto di Umbra Acque Spa e Casa del Giocattolo, che hanno contribuito a offrire il percorso a diverse giovani mamme del territorio. “È un privilegio poter contare su aziende che sostengono il benessere delle neo-mamme in modo concreto ed efficace,” ha aggiunto Marini. Visto il successo della prima edizione, l’Associazione VI.VA. ha già annunciato che la seconda edizione del percorso “Ri-Nascere in Armonia” si terrà nel 2025, confermando l’impegno per il benessere emotivo delle mamme del territorio.

(L’associazione Vi.Va. è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale AssisiNews)

