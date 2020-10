Dona un coperto 2020, anche il Rotary di Assisi contro la poliomelite

Da oltre trent’anni il Rotary International e i suoi partner si sono posti alla testa dello sforzo per eradicare la polio in tutto il mondo attraverso una campagna di vaccinazione su larga scala. E torna anche quest’anno “Dona un coperto 2020”, l’iniziativa del Rotary Club di Assisi per raccogliere fondi in favore della lotta alla poliomelite. I soci del Rotary hanno contribuito con 1,9 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere oltre 2,5 miliardi di bambini, in 122 Paesi, da questa malattia paralizzante. L’opera di promozione del Rotary è stata inoltre fondamentale per spingere numerosi governi a contribuire con oltre 8 miliardi di dollari.

“Insieme ai nostri partner (in primis l’Organizzazione Mondiale della Sanità) abbiamo ridotto i casi di polio del 99,9%, dai 350.000 casi in 125 Paesi nel 1988 ad appena 33 casi nel 2018”, si legge nella nota del Rotary. I ristoranti aderenti a Dona un coperto 2020 sono, per il momento, Hostaria “Terra chiama”; Casa Norcia; Il Baccanale; Il Menestrello; Lo Spedalicchio. L’iniziativa si svolge dal 23 al 25 ottobre. È possibile pranzare o cenare nei ristoranti aderenti: i gestori devolveranno un euro a coperto per il programma End Polio Now, che ha debellato la poliomielite nel mondo e che continua a vaccinare nelle zone in cui la malattia è ancora una minaccia.