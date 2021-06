Festa in amicizia 2021, al Serafico di Assisi concerto il 10 giugno

La Festa in Amicizia 2021 torna all’Istituto Serafico di Assisi. E’ in programma per giovedì 10 giugno a partire dalle ore 16 l’evento attraverso il quale i ragazzi si rappresentano in pubblico. Le normative legate al contenimento del Covid-19 non consentiranno però di aprire le porte dell’Istituto ai visitatori ma il Serafico non ha voluto rinunciare a una tappa importante del percorso sanitario-riabilitativo dei suoi ospiti. Il filo conduttore dell’edizione 2021 sarà la musica.

Per questo è stato allestito un palcoscenico all’esterno, nella parte più ampia del Parco, sul quale si esibirà il gruppo locale No Name Band: Loris Panzolini, Alessio Capobianco, Giuliano Calzolari, Francesco Speziali e Paolo Rosichetti proporranno brani classici italiani attraverso i quali i ragazzi potranno manifestare emozioni e stati d’animo. Perché la musica è capace di far esprimere anche quei sentimenti che altrimenti sarebbero difficili da far emergere. Durante la mattinata, inoltre, è previsto un prologo dedicato ai ragazzi semiresidenti. Sempre negli spazi del Parco si terrà un concerto di musica classica. A suonare una formazione di giovani musicisti grazie alla collaborazione del comitato locale della Croce Rossa Italiana. “Ci siamo impegnati – spiega la presidente dell’Istituto Serafico, Francesca Di Maolo – per proporre la Festa in Amicizia 2021 in una formula che permetta ai ragazzi di essere protagonisti garantendo loro la sicurezza. Un altro obiettivo raggiunto grazie al lavoro di collaborazione con i nostri operatori in questo periodo di pandemia”. (Foto in evidenza di repertorio)

© Riproduzione riservata