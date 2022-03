Genitori in blue jeans, il progetto anti cyberbullismo fa tappa ad Assisi

Fa tappa ad Assisi, il 31 marzo dalle 17.30 alle 19.30 alla Domus Pacis a Santa Maria degli Angeli, il progetto educativo “Genitori in Blue Jeans” lanciato da Fondazione Carolina – dedicata a Carolina Picchio, prima vittima riconosciuta di cyberbullismo – e TikTok pensato per supportare educatori e famiglie italiane ad accompagnare gli adolescenti nel loro percorso online in modo sicuro e consapevole. Un’intesa che poggia sulla concretezza: avviato lo scorso 14 febbraio a Venezia, il progetto prevede una serie di incontri su tutto il territorio nazionale in nove città italiane e la speciale guida ideata per l’occasione, scaricabile dal sito fondazionecarolina.org e ricca di utili consigli e spunti concreti, per dar vita a un vero e proprio tour di consapevolezza digitale. “Il benessere dei nostri figli passa necessariamente dalla qualità della loro esperienza digitale – spiega il Segretario generale della Onlus, Ivano Zoppi – che dipende non solo dalle loro scelte, ma soprattutto dai genitori e da tutti gli adulti con un ruolo educativo, in termini di ascolto, esempio e presenza”.

Solo nel 2021 il servizio Re.Te (Rescue Team) di Fondazione Carolina per il supporto in presenza nei casi di più gravi cyberbullismo e violenza online attesta 23 interventi su tutto il panorama nazionale. Circa il 25% riguarda la Lombardia, con particolare riferimento alla cintura di Milano. Piemonte e Lazio sono al secondo posto con il 15% circa degli episodi. “La sicurezza della community di TikTok, in particolare quella degli utenti più giovani, è la nostra priorità assoluta” commenta Giacomo Lev Mannheimer, Head of Government Affairs and Public Policy Sud Europa di TikTok. “Il coinvolgimento di genitori e educatori è fondamentale per raggiungere questo obiettivo e per questo siamo orgogliosi di poterli supportare lavorando al fianco di Fondazione Carolina. Gli adolescenti hanno bisogno di essere ascoltati, e per questo il nostro approccio cerca di promuovere un dialogo sulla sicurezza online per contribuire alla costruzione di un clima di fiducia e apertura all’interno delle famiglie e del contesto educativo”.

TikTok supporta Genitori in blue jeans proseguendo il proprio percorso orientato alla sicurezza della community e volto a creare una cultura della sicurezza digitale ed è in questa direzione che vengono costantemente migliorate e aggiornate le policy, le risorse e gli strumenti, come per esempio l’innovativo Controllo Famigliare, a disposizione degli utenti. Il tour di “Genitori in Blue Jeans” ha già fatto tappa a Venezia e dopo Assisi proseguirà in altre 7 città italiane, per un totale di 9 incontri su tutto il territorio nazionale, isole comprese.

Foto di Photo by Eugene Chystiakov | via Unsplash

© Riproduzione riservata