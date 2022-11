Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2022, a Santa Maria verrà installata una panchina rossa

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2022, 25 novembre di ogni anno, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative a cui parteciperanno le scuole del territorio, il Punto d’ascolto antiviolenza e la biblioteca cittadina. A Santa Maria degli Angeli, nell’area verde di viale Maratona, alle ore 11.30, sarà inaugurata una panchina rossa che testimonia il posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. Ma la panchina rossa è anche il simbolo di un percorso di sensibilizzazione contro il femminicidio e contro la violenza maschile sulle donne, la scelta di collocarla in un posto pubblico nasce dal fatto che il ruolo e la vita delle donne nella società sono da difendere sempre e pubblicamente.

Il giorno prima (oggi, 24 novembre 2022), nel Palazzo del Capitano del Perdono, sempre a Santa Maria degli Angeli, alle 17, avrà luogo un incontro con la professoressa di psicologia sociale dell’Università di Perugia Maria Giuseppina Pacilli dal titolo “Dalla mascolinità all’umanità. Per un cambiamento culturale”. A entrambe le iniziative organizzate per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2022 sarà presente l’assessore comunale alle pari opportunità Veronica Cavallucci che sottolinea “l’importanza degli eventi su un tema così delicato e attuale, e il fatto che siano stati invitati gli studenti e le studentesse del territorio perché l’educazione al rispetto delle persone è il primo e basilare insegnamento”.

© Riproduzione riservata