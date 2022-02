Sanità digitale protagonista al secondo infoday del Digipass Assisi

Secondo appuntamento per gli Info Day al Digipass di Assisi, dopo aver mostrato come utilizzare la piattaforma di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023, si parla stavolta di Sanità Digitale. Il 25 Febbraio alle h 16.30 sul canale Youtube del Digipass di Assisi saranno illustrati i servizi principali istituiti dalla Regione Umbria e dalle Aziende sanitarie e, nel dettaglio, le funzionalità principali e le loro modalità di utilizzo.

I cittadini hanno la possibilità di accedere gratuitamente e in ogni momento a numerosi servizi online fra cui il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), il servizio del Centro Unico di Prenotazione online (CUP) e l’applicazione per dispositivi mobili SanitAPP. Durante l’incontro sarà illustrato come utilizzare tutti questi servizi offerti dalla sanità digitale e come sfruttarli a pieno in tutte le loro funzionalità. Fra gli apporti principali ci sono il vantaggio di poter evitare code per la prenotazione delle visite agli sportelli o anche di poter scaricare con un semplice clic ricette dematerializzate o i referti delle analisi.

L’evento è il secondo di sei organizzati dal Digipass di Assisi, ufficio a servizio della Zona Sociale 3 dell’Umbria (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica). È previsto il ritorno degli incontri in presenza a partire del mese di marzo con un appuntamento dedicato alla nuova piattaforma dell’Anagrafe Nazionale, che permette di scaricare gratuitamente, e quando si vuole, i propri certificati anagrafici (25 marzo); si continuerà poi con altri tre incontri nei mesi successivi sull’utilizzo dei servizi di Google e dei Social Network.

Per seguire l’incontro basta collegarsi il 25 febbraio alle h 16.30 sul canale Youtube del Digipass di Assisi senza necessità di registrarsi preventivamente. Il video dell’incontro rimarrà poi disponibile sullo stesso canale per chi volesse consultarlo in un momento successivi. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 075 813 8448 o mandare una mail a [email protected]

