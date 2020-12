TG – Trova Gioie, un progetto per scoprire Assisi in maniera alternativa

L’Associazione VI.VA. Partecipazione e Solidarietà onlus, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia in collaborazione con la Fondazione Assisi Caritas, ha presentato giovedì in diretta Facebook su VIVAprogettoBO il TG – Trova Gioie. Alla presentazione sono intervenuti Luigi Marini, presidente Associazione VI.VA. onlus, M.Serena Galassi, coordinatrice Progetto BO – un Bagaglio d’Opportunità, Maddalena Ciotti, Psicologa Progetto BO, Don Cesare Provenzi, presidente Fondazione Assisi Caritas e Daniela Monni, presidente Commissione Welfare della della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Il TG – Trova Gioie si sviluppa nell’ambito del Progetto BO – un Bagaglio di Opportunità. L’iniziativa nasce ad opera dell’Associazione VI.VA. Partecipazione e Solidarietà di Assisi la cui mission è promuovere la salute e il benessere mentale, soprattutto tra i giovani. Dal 2018 sta realizzando il Progetto BO – un Bagaglio di Opportunità per dare un’opportunità di integrazione socio-lavorativa a ragazzi con fragilità nella salute mentale riqualificando un magazzino adiacente alla stazione ferroviaria di Assisi per la creazione di un deposito bagagli, noleggio di biciclette e iniziative di cittadinanza attiva. Il Progetto è risultato vincitore del bando 2018 Per un Welfare di Comunità e ha ottenuto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. (Continua dopo l’immagine)

Il TG – Trova Gioie nasce con l’obiettivo di coinvolgere i nostri ragazzi in attività per loro stimolanti e attuali, e al contempo di dare un contributo ad attenuare lo scoraggiamento generale causato dalla pandemia da Covid-19. Con questa iniziativa si vuole promuovere e valorizzare il territorio, proporre esperienze di partecipazione ad attività artigianali e ad attività di cura delle fragilità secondo un modello di turismo sostenibile. È un progetto multimediale, articolato in circa 8 tappe, con il quale i Ragazzi BO ci portano alla scoperta di Assisi e dintorni in modo un po’ originale e diverso dal solito, accompagnati da Lo Stramagante Mr. Dudi, mago e condottiero di questa avventura. Si andrà alla scoperta di luoghi speciali poco conosciuti, artigiani e artisti storici, siti francescani, perle e curiosità del territorio, luoghi di cura dei più fragili, ricette e …. tanto altro! (Continua dopo la foto)

Per ogni puntata una località diversa, una parola chiave e una riflessione:. Oltre al video, per ogni puntata è stato creato un catalogo multimediale dove trovare maggiori approfondimenti, i link ai siti delle realtà presentate nel video e la pagina “Gioie dal Mondo”, un collegamento ideale con luoghi ed esperienze che, in un altro angolo di mondo, richiamano tutto il bello e il tema della puntata. Si tratta di uno “story telling corale” che, insieme ai “Ragazzi BO”, ha visto la partecipazione di educatori, psicologi, volontari, oltre che delle varie realtà locali. Il TG – Trova Gioie è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, in collaborazione con la Fondazione Assisi Caritas. Alla realizzazione del Progetto hanno inoltre contribuito la Coop. Soc. Con Chiara, la Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi onlus, l’Istituto Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino e il Centro Santa Chiara – Movimento dei Focolari. Le varie puntate del TG (video e catalogo) sono disponibili nel sito internet del Progetto BO www.assisibo.it