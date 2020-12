Gianni Morandi ad Assisi passando per Spello: il cantante nuovamente in Umbria

In tanti se ne sono accorti via social. Gianni Morandi a Spello in arrivo ad Assisi dove presenzierà all’accensione di Albero e Presepe al Sacro Convento di San Francesco. Il noto cantante ha fatto visita alla città dei fiori nella giornata di oggi, martedì 8 dicembre 2020, giorno dell’Immacolata.

Gianni Morandi ha visitato Spello girando le vie del paese umbro per fare poi sosta per il pranzo in un noto ristorante della città dei fiori. Nella foto diffusa via social sulla sua pagina Facebook ufficiale appare un Gianni Morandi felice e sorridente con mascherina in mano tolta nell’attimo dello scatto da parte di Anna.

Gianni Morandi – come si legge sulla pagina Instagramm sanfrancescoassisi – presenzierà alla Basilica Papale di San Francesco ad Assisi per l’accensione dell’Albero di Natale e del Presepe. Forte il legame fra Gianni Morandi e la comunità dei frati del sacro Convento di Assisi dove ha presenziato con Carlo Conti all’ultima edizione di “Con il Cuore” nel nome di Francesco.