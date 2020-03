Diva International di Spello contro il coronavirus: in arrivo salviettine, mascherine e gel

Non si ferma il grande cuore delle aziende in Umbria per combattere il Coronavirus. La Diva International di Spello, azienda leader nella produzione di salviette umidificate, sta convergendo la sua attenzione verso prodotti utili all’igiene in questo momento relativo al Covid-19.

Non solo salviette igienizzanti, ma anche gel igienizzanti e mascherine. È partita oggi lunedì 23 marzo 2020 la produzione di gel per le mani con una previsione di circa 200.000 confezioni a settimana. Secondo quanto riporta il Corriere dell’Umbria in edicola domenica 22 marzo, sono operativi tre turni di lavoro, giorno e notte, per garantire la produzione di tre milioni di confezioni di salviettine a settimana.

Un milione di salviettine igienizzanti monouso saranno destinate alla Protezione Civile, mentre per il territorio di riferimento, il folignate, la Diva International di Spello ha comprato un monitor multiparametrico per l’ospedale di Foligno. Si tratta di una apparecchiatura il cui impiego è destinato ai servizi di rianimazione e di pronto soccorso e indispensabile per l’eventuale ricovero di pazienti affetti da coronavirus. Dal cda dell’azienda, il ringraziamento agli operai e collaboratori per i ritmi di lavoro che stanno sostenendo a ritmo continuo.