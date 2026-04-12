È finale scudetto per la Sir Susa Scai Perugia: chiusa la serie con Piacenza

È finale scudetto per la Sir Susa Scai Perugia! Una finale conquistata chiudendo in 3 gare la serie con Piacenza, con tre vittorie perentorie, di carattere e di squadra e tre sfide in cui la formazione emiliana di coach Boninfante, condizionata dalle assenze di uno dei principali terminali offensivi come Efe Mandiraci e dopo gara 2 anche Galassi, ha dato il massimo innalzando il livello della contesa. Questa sera a Perugia i padroni di casa hanno vinto con un netto 3-0 che è arrivato comunque al termine di un match tiratissimo che ha regalato un grande spettacolo al pubblico del palazzetto di Pian di Massiano! A cominciare dal primo set in cui Piacenza, senza ormai nulla da perdere, è partita a tutto braccio centrando break importanti e costringendo i padroni di casa ad inseguire per larghi tratti. sul finale Perugia annulla tre match point e trascina il parziale ai vantaggi: dal 21-24 per gli ospiti, si prende il set 27-25, per poi amministrare in scioltezza il vantaggio e vincere gli altri due set 25-21, 25-15. Nella metà campo bianconera ha pesato, anche in questa gara, l’assenza dello schiacciatore turco, entrato solo in alcuni scambi del primo set, mentre tra le file bianconere è tornato in campo dal primo minuto Sebastian Solè, che con 11 punti, 4 muri e un 88% in attacco, si prende l’mvp di serata.

Capitan Giannelli e compagni archiviano il match con un 58% di efficacia offensiva e 8 muri e, dato in continuità con il match di gara 2, con una prestazione al servizio precisa e con poche sbavature, con soli 8 errori in battuta e 5 ace.

Si torna in campo per gara 1 della Finale scudetto giovedì 30 aprile a Perugia, con i Block Devils che attendono ora di conoscere l’avversario che uscirà dalla serie di Semifinale tra Verona e Civitanova.

Il match Equilibrio in avvio con Solè, in campo oggi dal primo minuto, che in primo tempo firma il 2-2. I primi scambi sono punto a punto e con il muro di Comparoni Piacenza segna il primo break, Ben Tara in diagonale riporta i suoi a contatto, ma Bovolenta con un ace centra il +3. I padroni di casa a segno con il doppio maniout di Semeniuk, ma i biancorossi mantengono il vantaggio con l’ace di Gutierrez, amministrano e si spingono fino al +5. Solè e Plotnytskyi accorciano le distanze, ma capitan Simon in primo tempo mantiene il vantaggio. Pipe di Semeniuk, e attacco out di Bovolenta e Perugia aggancia nel turno in battuta letale di Plotnytskyi (20-20). Gli emiliani tornano avanti con lo slash di Comparoni, Simon spreca dai nove metri, ma Gutierrez in diagonale aggancia il set point; il primo dei tre lo annulla Semeniuk, il secondo Plotnytskyi e la Sir è a contatto. Terzo match point annullato e si va ai vantaggi. A segno Comparoni, risponde Ben Tara di potenza e il muro di Russo su Mandiraci fa esplodere il PalaBarton Energy (26-25). Ora è la Sir ad avere il set point: la chiude Semeniuk 27-25.

I ragazzi di Boninfante tentano lo sprint in avvio della seconda frazione; il gioco continua a crescere in intensità, scambi di fuoco fin dai primi punti. Arriva una fiammata di Plotnytskyi e un monter block di Russo su Andringa (5-5), seguito da un altro muro monstre di Solè su Bovolenta (8-7). Il set torna in equilibrio con il maniout di Semeniuk. Ancora un muro di Ben Tara su Andringa, poi botta e risposta a suon di primi tempi, tra Simon e Russo. I Block Devils avanzano con l’attacco out di Bovolenta, ma Piacenza torna subito a contatto con l’ace di Simon (13-12). Plotnytskyi a segno in pipe, Paolo Porro prima pareggia i conti con un servizio vincente, poi spreca (15-14). Perugia resta avanti di due lunghezze, gli emiliani tornano a contatto con il muro di Simon su Semeniuk, ma i padroni di casa allungano verso il finale con il maniout di Plotnytskyi e il muro di Solè su Bovolenta. L’attacco out di Gutierrez vale il set point per Perugia; lo stesso schiacciatore cubano annulla il primo, ma Solè la chiude in primo tempo. (25-21).

Il centrale argentino di casa bianconera incisivo anche nei primi scambi del terzo set, che dopo una prima fase in equilibrio, vede l’allungo di Piacenza con il muro su Ben Tara e il primo tempo di Simon. I Block Devils agganciano e con il muro di Solè sulla pipe di Gutierrez sorpassano. Il centrale centra anche un block vincente sull’ex Galassi e Perugia vola, con un altro muro di Ben Tara su Andringa, che vale il +4 (16-12). Plotnytskyi e ancora Solè incrementano in maniout, (19-13); lo schiacciatore ucraino con doppio ace consecutivo ace sigla il +8 (20-13). I Block Devils centrano la volata finale e arrivano al match point con il primo tempo di Russo: chiude Cvanciger con ace!

IL TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-0

Parziali: 27-25, 25-21, 25-15.

ARBITRI

Armando Simbari di Milano e Ubaldo Luciani di Chiaravalle.

LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli, Ben Tara 13, Russo 7, Solè 11, Semeniuk 11, Plotnytskyi 12, Colaci (libero), Gaggini (libero), Dzavoronok, Argilagos, Cvanciger 1. N.E: Crosato, Ishikawa.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 1, Bovolenta 8, Comparoni 6, Simon 14,

Gutierrez 11, Andringa 4, Pace (L). Galassi 2, Travica, Leon 1, Mandiraci. N.E. Iyegebekedo, Bergmann, Loreti (L),

All. Dante Boninfante, vice Samuele Papi.

PERUGIA: b.s.8, ace 5, ric. pos. 43%, ric. prf. 27% att. 58%, 8 muri.

PIACENZA: b.s. 12, ace 5, ric. pos. 51%, ric. prf. 24%, att. 47%, 5 muri.

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