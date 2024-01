Stadio degli Ulivi, trovato il nuovo gestore: è l’ASD Assisi Calcio 2023

Diventa realtà la speranza del patron Gaucci di poter giocare "in casa": la concessione durerà per 5 anni

La speranza di Riccardo Gaucci, patron della neonata Assisi Calcio, di tornare a giocare nel campo sportivo dello stadio degli Ulivi, diventa realtà in questo scorcio di inizio 2024: L’impianto sportivo Stadio degli Ulivi “Enzo Boccacci” è stato affidato in gestione alla società ASD Assisi Calcio 2023.

A darne notizia la giunta comunale, dopo che il patron della società calcistica aveva espresso ad Assisi Sport l’auspicio di poter giocare “in casa” e dopo che il sindaco Stefania Proietti aveva spiegato ad Assisi News l’iter procedurale. Il campo in erba è agibile è utilizzabile, bisognava però intervenire sull’impianto di illuminazione.

Nello stadio degli Ulivi e nell’adiacente campo da tennis c’erano infatti dei pali resi pericolanti dal maltempo che dovevano essere rimossi e sistemati (motivo per il quale era stata sospesa la procedura di manifestazione di interesse effettuata nei mesi scorsi, dopo che la società sportiva che aveva in gestione l’impianto ha chiuso). L’operazione di manutenzione straordinaria era prevista a giugno ma è stata “bypassata” a causa del maltempo che ha provocato danni per centinaia di migliaia di euro.

“Molti dei fondi destinati a interventi di questo tipo sono stati deviati verso le operazioni di somma urgenza – aveva spiegato il sindaco Stefania Proietti ricordando anche la cancellazione di Universo Assisi – e tra questi i fondi che avevano destinato alla messa in sicurezza dell’impianto dello stadio. Ma speriamo di poter completare la riqualificazione a breve. Una volta espletata questa operazione, sarà pubblicato un nuovo avviso pubblico per l’affidamento in concessione dello stadio degli Ulivi, al quale ovviamente anche Riccardo Gaucci e l’Assisi Calcio 2023, come altre società interessate, potranno partecipare”.

Dopo necessari lavori di messa in sicurezza, un mese fa è stato effettivamente pubblicato l’avviso pubblico avente ad oggetto l’affidamento della struttura in gestione. È arrivata una sola manifestazione di interesse, quella appunto della società iscritta al campionato di seconda categoria che lo gestirà per 5 anni con l’obbligo di occuparsi della manutenzione dell’impianto. I termini dell’affidamento sono descritti in una convenzione che l’amministrazione

firmerà con la società e riguardano gli obblighi dell’ASD Assisi Calcio 2023.

