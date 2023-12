Assisi finalmente per Natale ‘brilla’ di luce, l’unica cosa ‘spenta’ resta la politica

(Stefano Berti) Buone Feste Assisi! Mentre in città si “ammira” esterrefatti alla bellezza degli addobbi natalizi per una Assisi finalmente “illuminata” come da anni si attendeva, è la “politica” in città ad essere poco scoppiettante e del tutto “spenta”. E solo il gran movimento della sindaca, tra presenze ad Assisi e dintorni e viaggi partecipati fra Perugia e Dubai (di quest’ultimo poco ancora si sa), riesce a concedere qualche spunto di riflessione.

Oramai è un dato certo: solo lei è in grado di dar fastidio ad un centrodestra “quasi unito” alla Regione. Il suo carisma mette in ansia gli avversari ed anche i probabili alleati. Il PD non riesce a trovare un candidato spendibile né alla Comunali di Perugia né in Regione e i 5 Stelle sono ridotti ai minimi termini nei sondaggi ma tenuti in considerazione per garantire l’alleanza.

Una Stefania Proietti che è in grado di coalizzare il famoso “campo largo anzi larghissimo” dalla sinistra ad Azione, dal PD ad Italia Viva fino agli scontenti del centrodestra. Se questo scenario fosse confermato si aprirebbero le danze anche per il Comune di Assisi e forse – a detta di molti – sarebbe ancora oggi un bene. L’immobilismo – sempre tranne le luci natalizie e l’affollamento turistico poco destagionalizzato e rigorosamente sotto festività – in questo periodo è veramente imbarazzante!

E ad Assisi a contendersi il posto futuro attualmente della Proietti sarebbero sempre due donne. Fra cene ed incontri, in corsa ecco l’attuale presidente del Consiglio targata PD Donatella Casciarri e la civica assessore Veronica Cavallucci. Tutte e due sempre presenti con “fascia ed elmetto”, ad ogni manifestazione, in ogni luogo, in ogni giorno e in ogni orario.

E l’alternativa di centrodestra? Per il momento tutto tace (come sempre ormai). Ad Assisi città della pace non si vede opposizione tranne in qualche comunicato sparso della Lega, pur con carenza di argomenti – nonostante piatti d’argento ed occasioni servite in maniera costante, ed idee alternative spesso carenti.

Le elezioni regionali sono alle porte e si vocifera di qualche riunione e cena – anche di qua – per iniziare almeno a parlarsi. Un centrodestra chiamato ancora una volta a ripartire da zero, per mettere insieme una coalizione credibile ed un programma serio, per non arrivare come nella scorsa competizione politica a pochi giorni dalle elezioni senza aver scelto il candidato e senza un progetto all’altezza.

Per un centrodestra che è da sempre maggioranza ad Assisi ma che nell’ultimo decennio – con il suo personale “incubo” più grande, quella donna sola al comando che di cognome fa Proietti che tutto da anni (e da sola) fa e disfà – la quale ha saputo oltre a rimarcare i suoi pregi e difetti, evidenziare fortemente le divisioni degli avversari – vincendo ben due elezioni!

E mentre la città bella e accogliente attende il Natale, e si gode le sue splendide luci accese, la politica si spera stia veramente pensando al futuro. Perché se così non fosse, fra un mese (circa) non solo la città si spegnerà di nuovo, ma ad Assisi sarà ancora una volta “buio pesto”!

E allora, in attesa di un resoconto accurato e di notizie sul partecipato viaggio a Dubai… Buone Feste a tutti, buone feste Assisi!

© Riproduzione riservata