Natale Assisi 2023 con vie, piazze e chiese illuminate: le foto più belle e gli orari del videomapping

In tantissimi ad Assisi nel giorno dell’Immacolata hanno affollato il centro cittadino e non solo in occasione del via ufficiale dei festeggiamenti del Natale 2023. E nella città Serafica le facciate delle Basiliche, della Cattedrale, delle Chiese e di alcuni monumenti si sono accese con le immagini di luce che raccontano il primo presepe, 800 anni dopo quello di San Francesco a Greccio.

La storia del primo presepe, realizzato da San Francesco a Greccio nel 1223, si snoda e prende vita per le strade del centro storico di Assisi, attraverso spettacolari illuminazioni scenografiche e architetturali, proiettate sulle facciate di chiese e monumenti. Le immagini traggono ispirazione da testi francescani e sono il risultato del connubio tra elementi presenti in dipinti di Giotto e tratti grafici generati dall’intelligenza artificiale. Il risultato è unico e irripetibile, mettendo per la prima volta insieme ad Assisi, in un’iniziativa del genere, creatività umana e digitale. Tutto con luci led, a basso impatto energetico e con un progetto di sostenibilità ambientale.

Il percorso parte dalla Basilica di Santa Chiara, dove è raffigurata la scena in cui Francesco, spinto dal desiderio di celebrare la nascita del bambino Gesù, chiede e ottiene il permesso del Papa di poter realizzare a Greccio, così simile a Betlemme, il ricordo della natività. L’itinerario conduce in Piazza del Comune, dove lo spettatore viene avvolto dalla stessa atmosfera magica vissuta dagli abitanti di Greccio quando accorsero ad assistere alla rievocazione della natività: una discesa di neve e di piccole stelle luminose, nel blu della notte. La seconda scena porta alla Cattedrale di San Rufino, sulla cui facciata viene proposta l’immagine del Poverello di Assisi che chiede al suo caro amico Giovanni di aiutarlo a rappresentare il Natale di Gesù a Greccio. Si arriva quindi all’Abbazia di San Pietro, dove l’illuminazione mappata rievoca la natività di Gesù nel piccolo borgo reatino, alla presenza di Francesco e di quanti accorsero ad assistere. La tappa finale del percorso di illuminazione è la Basilica superiore di San Francesco, dove lo spettatore è atteso dal blu profondo di un cielo stellato, mentre una stella cometa si anima e invita tutti a visitare il presepe allestito nella piazza inferiore.

Assisi in questi tre giorni di ponte festivo vede la presenza di molti turisti e visitatori. Un programma ricco di iniziative per Natale Assisi 2023. Mentre le luminarie danno luce alla Piazza del Comune e alle vie cittadine, dall’Abbazia di San Pietro alla Cattedrale di San Rufino, fino alle Basiliche di Santa Chiara e San Francesco, dove sulla piazza inferiore il presepio di sabbia e l’albero di Natale emozionano ancor più i passanti e i visitatori.

Un’Assisi bella ed accogliente, con i tanti negozi aperti e le strade affollate, dove già si respira un pieno clima natalizio. In città, il trenino di Natale e i mercatini in Piazza Santa Chiara, con la Casa del Presepe di San Francesco al Palazzo del Monte Frumentario. Mercatini di Natale anche a Santa Maria degli Angeli, dove in Piazza Garibaldi c’è invece la Casa di Babbo Natale. La redazione del gruppo editoriale Assisi News ha girato per vie e piazze, ecco le immagini più belle del Natale ad Assisi 2023 a poche ore dal via ufficiale. Le spettacolari proiezioni – che già nella giornata inaugurale hanno conquistato migliaia di visitatori e turisti da tutto il mondo, abbinate a un ricco calendario di eventi e attrazioni per le intere festività natalizie – saranno visibili tutti i giorni, fino al 7 gennaio, dalle ore 17 alle una di notte.

Foto: Mauro Berti ©️BN COM

© Riproduzione riservata