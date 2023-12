Ad Assisi anche il Natale dei cittadini: presepe in via Portica e installazione in via Montecavallo (foto)

Non solo il videomapping e gli addobbi del Comune, il presepe di sabbia a San Francesco e il grande presepe monumentale a Santa Maria degli Angeli. Ad Assisi c’è anche il “Natale dei cittadini”, con installazioni fai da te che abbelliscono gli angoli della città.

Nello specifico, domenica 10 dicembre alle ore 17 è stato inaugurato il presepio allestito dagli Amici della Montagna nella bella fonte situata in via Portica. L’associazione ha voluto così ricordare il “Primo Presepio” preparato da San Francesco a Greccio 800 anni fa. La semplice cerimonia è stata allietata dai brani natalizi suonati dalla banda musicale di Giano dell’Umbria. “La presenza di tanti amici e di un folto gruppo di turisti ha contribuito a creare una calorosa atmosfera natalizia, passando per Piazza del Comune, il corso e fino a Santa Chiara, in una Assisi bellissima vestita a festa”, si legge in una nota.

Del Natale dei cittadini fa parte anche il presepe di Natale in via Montecavallo, con un Giardino d’inverno” per valorizzare uno dei tanti vicoli della nostra città inserendo un’aiuola/giardino in grado di comunicare con le architetture, con gli spazi e con i tanti passanti che percorrono la via.

“Un piccolo segnale incastonato fra il dedalo di vie della parte alta della città, finalizzato al comprendere lo spazio come un “bene comune” da amare e rispettare; da vivere, abbellire e tramandare quale elemento di ricchezza da condividere con gli altri. Il tema portante di quest’anno vede il suo fulcro nella pianta d’ulivo, simbolo di PACE. Un albero illuminato e decorato con elementi circolari che riproducono il simbolo, noto, della Pace”, spiega l’ideatore Federico Della Bina. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla collaborazione e alla generosità del Vivaio Ideaverde – Perugia che ha gentilmente offerto le piante caratterizzanti l’aiuola, Daca, Baccanale, Icona Studio e Verde Alberi che hanno contribuito a vario titolo, oltre al Comune di Assisi per aver concesso il suolo pubblico.

Accanto al giardino d’inverno, nel Natale dei cittadini anche l’installazione/presepio che si sviluppa grazie all’unione di due elementi cardine: un nido e un uovo. Entrambi i soggetti protagonisti rappresentano una forte simbologia che attraversa, senza discrimine, le diverse culture e religioni. Il nido rappresenta il grembo materno, il luogo astorico e prenatale, il rifugio contro il male; è luogo di innocenza e dei legami affettivi più forti; è il “primo universo”, un spazio di premure, “carezze” e di custodia. L’uovo: La forma dell’uovo sembra fondere il cerchio (simbolo del divino) e il triangolo, direzione dell’ascesi mistica, confermandone la forte carica simbolica. In alcune opere d’arte (come nella Sacra Conversazione di Piero della Francesca) l’uovo diviene contemporaneamente rappresentazione della purezza e perfezione del concepimento di Cristo e simbolo della sua futura Risurrezione. L’uovo è nascita e rinascita, equilibrio e attesa; è un altro “primo universo” colmo di vita. “Da qui – ancora Della Bina – l’idea di un Presepio dal forte contenuto concettuale/simbolico che vede nel color oro dell’uovo la massima spiritualità enfatizzata dal blu oltremare della minimale natività. I due colori, di cui uno freddo e l’altro caldo, divengono elementi complementari che insieme potenziano il loro significato all’interno di un nido che diventa ‘la capanna dell’epifania’”. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

