Consiglio Comunale ad Assisi con sorpresa finale, interrotto alle 20.34 per mancanza del numero legale

(Stefano Berti) Consiglio Comunale di Assisi con sorpresa finale quello di martedì 23 settembre, con la maggioranza “sfinita” che abbandona l’aula, dopo che in diversi – inclusa una parte della minoranza – avevano in realtà già lasciato.
Ed è così che dopo più di 5 ore di ‘maratona’ e dopo che la stessa maggioranza aveva approvato gran parte dei punti all’ordine del giorno, sull’ultima discussione in tema scuola – per una mozione presentata dal consigliere Francesco Fasulo – i consiglieri di maggioranza si vedono costretti ad abbandonare l’aula sotto la pressione dello stesso consigliere intento a criticare aspramente, nell’ennesimo intervento di giornata, l’operato della Giunta e del Consiglio.
In precedenza, nella lunga seduta, venivano discusse varie mozioni e più punti, e veniva approvato il DUP, il solito “album dei sogni” fatto di tanti progetti (si spera tutti realizzabili), senza però – come sottolineato dall’opposizione – “indicarne le risorse e soprattutto i tempi di realizzazione”.
Il sindaco Valter Stoppini comunque forte di una compagine arroccata su di lui si vede convinto a portare avanti le proprie proposte, in sintesi tante di quelle dell’ex sindaca Proietti, fin qui mai realizzate, indicando nella volontà dei cittadini la vera risposta. Tra 5 anni vedremo chi ha ragione e chi no.
E mentre l’opposizione risponde chiedendo numeri che – a proprio parere – non ci sono e soprattutto sollecitando i tempi, mai indicati, il consiglio si scalda sul solito copione: il consigliere Fasulo incalza e non fa sconti minacciando – pure – di inviare un esposto alla Corte dei Conti sulla questione dei revisori. Botta e risposta, senza sosta. Dove Francesco Fasulo tenta di andare alla chiusura di ogni intervento.
Ma il tempo passa e le lancette girano. Sono le 20.34. Si va avanti e la stanchezza si innalza. Così come la volontà di dare uno scossone. La maggioranza alla fine non resiste alla “parlantina Fasuliana” e lascia l’aula. Manca il numero legale, la presidente chiude forzatamente sopra al consigliere Fasulo che si sta esprimendo, ma parlando ormai soltanto a lui stesso. Fasulo a microfono aperto si lascia scappare un “Complimenti!…”. Consiglio finito, e tutti a cena. La prossima si ripartirà da dove si è interrotto, certamente con “doppia” razione.
Insomma… Ennesimo Consiglio dai toni davvero alti, e non è un bel biglietto da visita per un’Assisi che cerca collaborazione senza però – a quando pare – mai trovarla.
