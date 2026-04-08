‘Foschia’ su Assisi e in Consiglio comunale: equilibri e richieste civiche mettono alla prova la maggioranza

Il Patto Civico starebbe spingendo per un ruolo più rilevante, mentre tensioni e discussioni interne restano aperte

(Stefano Berti) Non sempre le tensioni politiche esplodono in modo evidente. A volte restano sotto traccia, si accumulano, si alimentano di silenzi e malumori. Poi, all’improvviso, emergono. È ciò che sta accadendo in queste settimane ad Assisi, dove, archiviato il periodo delle festività Pasquali, in Consiglio comunale si torna a fare i conti con una maggioranza tutt’altro che compatta.

Al centro del malessere ci sarebbe il Patto Civico, sempre più insofferente rispetto a quella che viene percepita come un’eccessiva centralità del Partito Democratico nella gestione amministrativa. Non si tratterebbe più di semplici retroscena: diversi consiglieri civici avrebbero posto apertamente il tema, chiedendo un chiarimento politico per ridefinire equilibri che oggi appaiono, ai loro occhi, sbilanciati.

E, a quanto riferiscono i bene informati, un primo passaggio in questa direzione ci sarebbe già stato. L’incontro con la presidente Proietti – rapido, ma diretto -, infatti, si sarebbe tenuto nei giorni scorsi: un confronto che, se da un lato confermerebbe l’esistenza di una tensione interna ormai evidente, dall’altro non sembrerebbe aver ancora prodotto una sintesi definitiva.

Eppure, proprio sugli equilibri si gioca una partita che affonda le radici all’indomani delle elezioni. Già allora, il peso dei voti fu determinante nella composizione della giunta e nella distribuzione degli incarichi. Un assetto sul quale in diversi storsero il naso, costruito sui numeri e sugli accordi, e che oggi gli stessi protagonisti sembrano rimettere nuovamente in discussione.

Le richieste del Patto Civico appaiono chiare: maggiore rappresentanza, fino all’ipotesi di un ulteriore assessorato, anche a costo di una redistribuzione interna che potrebbe coinvolgere il Partito Democratico – con proprio un assessore, sempre per i civici, che sarebbe (di nuovo) in forte discussione. Ed è così che sullo sfondo, prendono forma anche scenari di possibili “staffette” tra incarichi istituzionali. Nulla di definito, ma abbastanza per raccontare una maggioranza in movimento, e non necessariamente in equilibrio.

Resta però una domanda, forse scomoda ma inevitabile: se è chiaro abbastanza ai più chi siano questi “civici”, non è chiaro del tutto a molti quanto siano gli stessi, nei fatti, davvero civici?… L’interrogativo va oltre il sarcasmo e tocca il nodo dell’identità politica. Perché quando le dinamiche interne ricalcano quelle dei partiti tradizionali – tra pesi, incarichi e rivendicazioni – il confine tra civismo e politica organizzata diventa sempre più sottile.

Il punto, a questo punto, non è più solo aritmetico ma profondamente politico. Il “mal di pancia” nella maggioranza non può essere archiviato come fisiologico. Spetta al sindaco assumere un ruolo di sintesi e ricucitura. In caso contrario, già dalle prossime sedute del Consiglio comunale il confronto rischia di irrigidirsi, trasformandosi da dialettica interna a vera e propria difficoltà di governo.

Nel frattempo, restano sul tavolo questioni cruciali per la città: il progetto delle scale mobili, che comporta un investimento di molti milioni e continua a dividere; la gestione del traffico nel centro storico; la pressione fiscale; la manutenzione delle frazioni, gli spazi ludici e sportivi, le buche e le strade del territorio, la sicurezza. Temi che richiedono scelte chiare e tempi rapidi, difficili da garantire in un clima politico incerto.

L’opposizione, pur non sempre compatta – anzi tutt’altro – osserva e incalza. Nuove interrogazioni e interpellanze sarebbero pronte ad arrivare, con l’obiettivo di aprire ulteriori fronti su spese, appalti e decisioni amministrative.

I prossimi mesi diranno molto. Non solo sulla tenuta della maggioranza, ma sulla capacità complessiva di governo della città. Perché, al di là degli equilibri interni, è su questo terreno che si misura la credibilità di un’amministrazione.

E se è vero che la politica sa spesso rinviare, è altrettanto vero che non può permettersi di “dormire”. Assisi, oggi più che mai, ha bisogno di scelte, chiarezza e responsabilità. Il tempo delle attese, quello sì, rischia di essere già finito – da un bel pezzo.

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