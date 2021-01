(Stefano Berti) Stefania Proietti anticipa tutti sul tempo e rilancia la sua candidatura, più volte preannunciata in passato in diversi editoriali da AssisiNews, annunciando ora ufficialmente di puntare a rinnovare la carica di sindaco. Lo fa nel giorno del suo compleanno, quasi una sorpresa per tutti quando meno, viste le feste ancora ‘presenti’, ci si poteva aspettare un annuncio simile. Una Stefania Proietti pronta a “portare a termine il lavoro” iniziato in una prima legislatura che sta facendo i conti come dappertutto con la pandemia da Covid-19. In campagna elettorale già da tempo, ora si attendono solo i programmi.

Subito, per Stefania Proietti sindaco di Assisi, l’appoggio della “sua” lista civica Assisi Domani pronta a sostenerla, con il PD allo sbando che si accoda immediatamente senza perdere secondi preziosi e rilancia la candidatura Proietti, non avendo un altro candidato spendibile da annunciare e quindi sostenere. E il Movimento 5 Stelle? Da più parti si vocifera sia pronto a salire sul carro, quasi elemosinando e dunque rinnovando l’appoggio all’attuale sindaco di Assisi.

Dall’altra parte? Nessuno. Sembrava viaggiare a ritmo di una Ferrari il centro-destra che sconta la “troppa” differenza di intenti fra vecchi e nuovi esponenti politici locali. Tutti “cancellati” i nomi in lizza e adesso la fretta la fa da padrona. Claudio Menichelli e Doriana Sannipola sembrano tramontati, Moreno Fortini non è mai avanzato “decisamente”, l’unico rimasto è Delfo Berretti, avvocato assisano dalla brillante carriera inizialmente in lizza, prima più, poi meno, dentro, fuori, escluso, rientrato. Ora di nuovo in corsa. Sarà lui il candidato sindaco? Quasi sicuramente si, anche se – sembrerebbe – pare lo stesso diretto interessato sia abbastanza titubante perché non assolutamente convinto dalla poca coesione nei fatti della coalizione e dal proprio impegno professionale.