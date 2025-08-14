Ad Assisi dal 18 al 23 agosto l’iniziativa “A Teatro nel Bosco…al Pincio!”

Da lunedì 18 agosto fino a sabato 23 agosto, i Bambini e le Bambine (da 6 a 11 anni) torneranno al Pincio – Parco Comunale Regina Margherita per “A Teatro nel Bosco…al Pincio!”, un Laboratorio Teatrale ideato e organizzato dal Piccolo Teatro degli Instabili diretto da Fulvia Angeletti, con il patrocinio della Città di Assisi.

“Il Pincio è un luogo magico e amatissimo della Città che finalmente da quest’anno è tornato a rivivere grazie all’Associazione Next e al Comitato Pincio Assisi. Sentieri tracciati tra gli alberi, spiazzi frondosi e un anfiteatro ricavato nella natura: quale migliore scenario per stimolare la creatività e l’espressività di giovani sognatori? “A Teatro nel Bosco” è un percorso teatrale ludico-formativo condotto da Caterina Fiocchetti (attrice e formatrice teatrale), con la partecipazione di Claudia Rossetti, che coinvolgerà i giovani partecipanti nella creazione di una performance finale che racconterà di mondi immaginari di cui solo i bambini sanno essere autori. “ATNB” nasce da un format ideato nel 2020 dal Piccolo Teatro degli Instabili e Giulia Zeetti durante il periodo della pandemia. Il Laboratorio si svolgerà tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30, con un incontro extra mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 a cura di Claudia Rossetti in cui le bambine e i bambini costruiranno oggetti e costumi di scena”, fanno sapere gli organizzatori.

I giochi che struttureranno il Laboratorio si basano su tecniche di pedagogia teatrale modulate in funzione delle diverse età evolutive dei bambini, volte a sviluppare un’armonia nelle relazioni, migliorare la consapevolezza delle proprie emozioni, sperimentare auto efficacia nella creatività espressivo-narrativa. Al termine del percorso, sabato 23 agosto alle ore 18:00 al Pincio, andrà in scena “Il sentiero dei Sogni” lo spettacolo finale riservato alle famiglie dei partecipanti. Il tema del laboratorio sarà infatti “il sogno” attraverso una libera interpretazione dei partecipanti di testi già scritti da importanti autori teatrali, riadattati per i più piccoli. Iscrizioni entro il 14 agosto 2025; Max iscritti: 15 bambini; Min iscritti:8 bambini

Per info, costi e iscrizioni su “A Teatro nel Bosco…al Pincio!”: 333 7853003 – info@teatroinstabili.com

Punto di ritrovo: Pincio – Parco Regina Margherita, Viale Umberto I, Assisi (PG)

© Riproduzione riservata