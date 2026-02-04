Agli Instabili lo spettacolo Con la carabina, doppio premio Ubu

Al Piccolo Teatro degli Instabili, all’interno della Stagione Teatrale 2025/2026 “Per un tempo rivelatore”, il 5 febbraio alle ore 21:15, arriva il pluripremiato “Con la carabina”, Premio UBU 2022 a Licia Lanera per la Miglior Regia e PREMIO UBU Miglior testo straniero/scrittura drammaturgica.

Lo spettacolo, pensato per luoghi piccoli in cui la distanza del pubblico dallo spazio scenico è minima, racconta una storia di violenza continuamente divisa tra passato e presente i cui protagonisti sono Danilo Giuva ed Ermelinda Nasuto. Una ruota infernale in cui non ci sono vincitori ma solo lo specchio di una società che ha fallito clamorosamente.

Una bambina di 11 anni che un tribunale francese ha riconosciuto consenziente allo stupro che ha subito da parte di un amico del fratello maggiore, decide, diventata donna, di farsi giustizia da sola. La storia è continuamente divisa tra passato e presente: il primo ambientato in un luna park, il secondo a casa della donna. In entrambi i luoghi si consuma una violenza, ma i ruoli sono invertiti. Con la carabina è un testo lucido e imparziale, che fugge dall’idea di dividere categoricamente il mondo in buoni e cattivi, ma analizza i meccanismi culturali e antropologici che fanno scaturire alcuni comportamenti violenti.

“Questa analisi, insieme ad una scrittura viva e affascinante, – racconta la regista Licia Lanera – sono gli elementi che mi hanno portato prima ad abitarlo, poi a patirlo e infine a metterlo in scena. Ne è venuto fuori uno spettacolo-incubo, un non luogo, in cui ci sono due attori/servi di scena che si fanno ora adolescenti ora adulti ed evocano attraverso la parola e pochi elementi scenici, la dinamica di una storia atroce. Lo spettacolo è claustrofobico e violento, si muove scandito dalle luci di un set fotografico che muta continuamente per mano degli attori stessi.

Pensato per luoghi piccoli in cui la distanza del pubblico dallo spazio scenico è ridotta, la prospettiva dello spettatore quindi è vicina e continuamente disturbata da queste piantane luci, che lo mettono nello scomodo e allo stesso tempo pruriginoso ruolo di colui che spia il privato più privato. Davanti ad esso si intervalla il gioco all’orrore, la giovinezza alla morte; è un’orrenda stanza dei giochi, uno Squid Game in cui chi ha pagato il biglietto può guardare da vicino uno stupro o una morte. Non ci sono vincitori in questa ruota infernale, ma solo lo specchio di una società che ha fallito clamorosamente. Tra conigli, giocattoli e canzoni di Billie Eilish sfila una storia come tante, una storia miserabile per cui è impossibile non provare pena e profondo dolore.

Con la carabina

di Pauline Peyrade

con Danilo Giuva ed Ermelinda Nasuto

regia e spazio Licia Lanera

traduzione Paolo Bellomo

luci Vincent Longuemare

sound design Francesco Curci

costumi Angela Tomasicchio

aiuto regia Nina Martorana

organizzazione Silvia Milani

Produzione Compagnia Licia Lanera

In coproduzione con POLIS Teatro Festival

In collaborazione con Angelo Mai

Si ringrazia E Production

