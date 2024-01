Isabella Rossellini turista per un giorno: l’attrice ad Assisi per Umbria Green Festival

(Flavia Pagliochini) Visita ad Assisi per Isabella Rossellini, attrice nata a Roma dal matrimonio dell’attrice Ingrid Bergman, di origine svedese e tedesca, con il regista Roberto Rossellini, che nel suo ‘curriculum’ vanta anche “Francesco, giullare di Dio”, film in nove episodi, tratti da Fioretti di San Francesco e dalla Vita di Frate Ginepro (uno dei discepoli del santo di Assisi), che illustrano aspetti inconsueti della vita del San Francesco d’Assisi e del primo francescanesimo e che servì anche da spunto a Pier Paolo Pasolini per i suoi Vangelo secondo Matteo e in Uccellacci e uccellini.

Questa sera, 18 gennaio 2024, Isabella Rossellini inizierà il tour italiano de Il sorriso di Darwin (Darwin’s smile) dal teatro Lyrick di Assisi, nell’ambito degli appuntamenti organizzati da Umbria Green Festival che con questo spettacolo in calendario conclude l’ottava edizione di un format che ha l’obiettivo di costruire una serie di eventi e di progettualità legata ai target dell’agenda 2030. “Ci tenevamo – specifica Daniele Zepparelli, direttore artistico – a portare Darwin’s smile proprio per la sua aderenza con le tematiche del festival. È uno spettacolo che è insieme una lezione sull’evoluzione e sulla recitazione”. Nel suo monologo, Isabella Rossellini esplora, a partire dal libro di Charles Darwin, l’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, come l’empatia, che è alla base della recitazione, sia necessaria anche per lo studio del comportamento animale. Con toni comici Rossellini dimostra che la recitazione può servire a comprendere la natura degli animali e le loro emozioni. E con umorismo interpreta sul palco cani, gatti, galline, pavoni e Charles Darwin.

L’attrice, che oggi vive in una fattoria a Long Island, è tornata in Umbria dopo quattro anni dalla tappa che fece nel teatro di Solomeo con il suo Link Link Circus, monologo sul tema degli animali. E, arrivata in città qualche ora prima del debutto, ne ha approfittato per visitare le bellezze di Assisi, tra cui sicuramente la Basilica di San Francesco: nello scatto in evidenza Isabella Rossellini è con Fulvia Angeletti, direttrice artistica del Piccolo Teatro degli Instabili e titolare del bar ristorante San Francesco, e ha in mano il calendario del 2024 e la rivista dei frati del Sacro Convento. E chissà che, in un posto così speciale, non si sia un po’ emozionata.

