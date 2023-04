Storia d’amore e alberi agli Instabili per il Teatro Ragazzi

Al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi è in arrivo l’ultimo spettacolo della Stagione Teatrale 2022-23 e della Rassegna di Teatro Ragazzi realizzata in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Birba”: sabato 15 aprile 2023 alle ore 17:00 andrà in scena “Storia d’amore e alberi”, uno spettacolo di Francesco Niccolini con Simona Gambaro liberamente ispirato a “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono.

Storia d’amore e alberi è stato il primo spettacolo che Francesco Niccolini e Luigi D’Elia hanno realizzato insieme e, per dieci anni Luigi D’Elia lo ha portato in tournée per centinaia di repliche in tutta Italia, provocando un fenomeno eccezionale di miniforestazione diffusa grazie all’opera di migliaia di bambini che sono stati coinvolti – per merito dello spettacolo – nel gioco più importante che possiamo immaginare: piantare alberi. A distanza di più di dieci anni dalla prima replica, datata 8 dicembre 2009, Luigi D’Elia lascia il testimone a Simona Gambaro per una nuova versione su misura. Così, il protagonista dello spettacolo torna a essere una donna: passate sulla schiena di Luigi D’Elia, ecco che le ali del buffo angelo pasticcione protagonista di questa storia tornano sulle spalle di un’attrice, la bravissima e sorprendente Simona Gambaro.

Un piccolo uomo dal passo da pinguino ed elmetto rosso entra in sala, si aggira nello spazio vuoto, senza sapere perché è lì e cosa deve fare. È molto confuso, un po’ indispettito e soprattutto stracarico di oggetti che porta attaccati e dentro a uno zaino più grande di lui, tenuto insieme da legacci e ricordi. Non abbastanza carico, porta con sé pure una vecchia valigia recuperata chissà dove. Ma chi è?

Storia d’amore e alberi è liberamente ispirato al romanzo di Jean Giono, “L’uomo che piantava gli alberi”, un piccolo libro del 1980 diventato nel tempo un racconto simbolo per la difesa della natura e l’impegno civile, un messaggio d’amore per l’albero e il suo valore universale.

Il romanzo racconta del solitario pastore Elzeard Bouffier che per amore comincia a piantare querce in una terra desolata e aspra e attraverso questa ostinata pratica quotidiana torna a essere felice. Lentamente e meravigliosamente il mondo intorno a lui cambia come in una lenta e silenziosa rivoluzione.

età consigliata: dai 6 anni in su

Si ricorda infine che domenica 16 aprile alle ore 17:00, presso Blamblà, in Piazza Matteotti ad Assisi, si terrà l’ultimo incontro del gruppo di lettura “InstabiLibri – Merende letterarie”. Tema dell’incontro: “Gli anni” di Annie Ernaux. Ne discuteremo con Caroline Baglioni, Michelangelo Bellani e Samuele Chiovoloni.

