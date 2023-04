L’Olio Gnavolini entra ufficialmente nella Guida del Gambero Rosso (foto)

Continua la striscia positiva dell’azienda di Bastia Umbra, che dopo i preziosi risultati della recente campagna olearia con l’accesso del proprio D.O.P. Umbria alle finali del prestigioso concorso oleario Nazionale “Ercole Olivario”, conquista l’accesso nell’importante guida internazionale del Gambero Rosso “Olio d’Italia 2023”.

A far accedere l’azienda nella rinomata agenda del gusto di qualità, sono stati altri due prodotti: La linea Oro Premium e la line Riserva “Sine Die”.

Al primo Olio contraddistinto da un profilo aromatico di Carciofo, mela, erba, mandorla, pepe, sono state assegnate due FOGLIE VERDI, con un punteggio complessivo tra gli 80 e 86/100 contraddistinguendolo come “olio molto buono e dall’armonia perfetta”

Al secondo, la riserva “Sine die”, prodotto complesso e strutturato, con profilo aromatico che vede prevalere Carciofo, erbe aromatiche, balsamico e verde persistente, sono state assegnate due FOGLIE ROSSE (quasi la perfezione), con un punteggio complessivo tra gli 87 e gli 89/100, contraddistinguendolo come un Olio Eccellente tra gli eccellenti.

“L’accesso in guida al primo anno di partecipazione – sottolinea Gianmichele Gnavolini, titolare dell’azienda Olearia ‘Gnavolini Raccolta Sapore’ – rappresenta la cartina di tornasole rispetto a tutto il processo di innovazione e perfezionamento che abbiamo intrapreso da cinque anni a questa parte. Entrare in guida non è semplice, né per nulla scontato ed oltre che a farci estremamente piacere ci ripaga delle scelte fatte e ci da la consapevolezza della strada percorsa fino a qui e la lungimiranza di vedere in maniera più nitida dove vogliamo andare. Siamo certi – conclude Gnavolini ad Assisi News di cui l’azienda è sponsor e sostenitore – che la qualità è l’unica alternativa al futuro alimentare corretto e pertanto seguiremo con tutte le nostre energie questa strada perfezionandoci sempre di più, per il bene della nostra azienda e di tutti i nostri clienti presenti e futuri”.

(Gnavolini Raccolta Sapore è uno degli sponsor del Gruppo editoriale Assisi News)

