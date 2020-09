Tourné 2019/2020, nuove date degli spettacoli, alcuni cancellati

Per le date che non si faranno più sarà possibile richiedere il rimborso fino al 17 ottobre 2020

AUCMA e MEA Concerti, annunciano le nuove date degli eventi della stagione Tourné 2019/2020 rimandati dopo le disposizioni del Consiglio dei Ministri riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Covid-19.

“Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” si terrà il 14 aprile 2021 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto; il concerto “Sogno o son desto in viaggio” di Massimo Ranieri si terrà il 26 aprile 2021 al Teatro Lyrick di Assisi; la tappa “dell’Infinito Tour” di Roberto Vecchioni si terrà il 17 aprile 2021 al Teatro Lyrick di Assisi; il concerto di Enrico Ruggeri si terrà il 30 aprile 2021 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto; il concerto di Marco Masini si terrà il 15 maggio 2021 al teatro Lyrick di Assisi. Tutti i biglietti già acquistati saranno validi in automatico per le nuove date. Non sono previsti rimborsi. Per chi avesse acquistato il biglietto presso il circuito TicketOne, è possibile collocare in vendita i biglietti su www.fansale.it (il mercato di rivendita di biglietti di TicketOne).

Nella stagione Tourné 2019/2020 annullati invece invece il tour ”Love & Peace” di Maurizio Vandelli e Shel Shapiro (causa annullamento del tour), il concerto di Paolo Benvegnù e lo spettacolo “Pink Sonic”. Per tali eventi, ottemperanza al Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020, sarà possibile richiedere fino al giorno 17 ottobre 2020 il rimborso monetario o la conversione dei voucher emessi in rimborso monetario. Il rimborso andrà richiesto presso il sistema di prevendita di acquisto. Per info www.ticketitalia.com o www.ticketone.it. Per contattarci scrivere a [email protected]