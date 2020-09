Croccante alle mandorle fatto in casa, ricetta facile e preparazione

Il croccante alle mandorle è un dolce secco immancabile alle fiere o alle “carrozzelle” un po’ in tutta l’Umbria. Molto goloso, il croccante può essere preparato in tantissimi modi. Mandorle, nocciole, noci, arachidi, cereali o pistacchi. In molte famiglie benestanti umbre, nel secolo scorso si usava offrire il croccante il giorno delle nozze in maniera originale. Appena il croccante era pronto lo versavano in uno stampo liscio a bordi alti leggermente unto con olio; con un arancio pigiavano subito il composto facendolo arrivare ai bordi dello stampo.

Quando il croccante era freddo, con una lama di un coltello lo staccavano e lo sformavano in un piatto (se doveste fare voi questo lavoro, per non rompere la fragile sfoglia, il consiglio è di immergere lo stampo per brevissimo tempo nell’acqua bollente). Poco prima di servire il dolce i nostri “vecchi” racchiudevano dentro lo sformato due uccellini vivi, normalmente si trattava di passeri. Il croccante veniva servito prima di tutti alla sposa; questa con un coltello lo spezzava e gli uccelli liberati, riprendevano il volo. Dalla direzione che prendevano la suocera traeva buon auspicio o no sulla riuscita della nuora!

Il croccante all mandorle, ingredienti. 500 gr. di mandorle dolci, 500 gr. di zucchero, un limone, un arancio, acqua q.b.

Il croccante alle mandorle, procedimento. Gettate le mandorle nell’acqua bollente, fate alzare il bollore, scolate le mandorle, passatele in forno lievemente caldo per farle asciugare. Tritare le mandorle a grossa granella. Versate lo zucchero in una casseruola, bagnatelo con mezzo bicchiere di acqua e con il succo di limone, ponete la casseruola al fuoco e a calore moderato fate fondere lo zucchero; con un mestolo di legno mescolate lentamente e quando inizierà a bollire aggiungete le mandorle seguitando a mescolare fin quando lo zucchero avrà preso un colore scuro. Rovesciate il composto sul marmo di cucina lievemente unto di olio, lisciatelo, stendetelo con la lama di un coltello riducendo il composto in un cm di spessore. Prima che il croccante si freddi definitivamente, tagliatelo con un coltello dandogli la forma che credete. Servire freddo.

Buon appetito, da AssisiNews!