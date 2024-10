Tourné; appuntamenti tra Perugia e Assisi con Giraud, Holden, Allevi, Barbarossa, un tributo a Jackson e la Angione

Musica e stand up comedy per il mese di novembre, il programma

Un mese di novembre ricco di eventi per la stagione Tourné 2024/2025, promossa da Aucma e Mea Concerti, che si muoverà tra l’auditorium San Francesco al Prato e l’Afterlife live club di Perugia e il Teatro Lyrick di Assisi, spaziando tra musica e stand up comedy.

Si inizia domenica 10 novembre alle 21 con un appuntamento realizzato in sinergia con le stagioni Sanfra e Comìc Club che vedrà protagonista del palco dell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia la talentuosa Michela Giraud che torna in scena, a grande richiesta, più vera e pungente che mai con il nuovo spettacolo “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco” (tournée prodotta da Vivo Concerti). La retorica dei vincenti che ci vuole sempre aggressivi e pronti alle avversità viene demolita in una lunga, irresistibile, ammissione dei propri limiti. Perché si sa: a volte ci gettano tra i lupi e ne usciamo capobranco, altre volte no, e chi meglio di Michela Giraud per esorcizzare le sconfitte quotidiane di ognuno di noi?

Prevendite su Ticketone

Giovedì 14 novembre alle 21 all’Afterlife live club di Perugia Tourné dà spazio a una tappa del tour di Holden, artista finalista dell’edizione 2024 di Amici di Maria De Filippi. Nel suo percorso il giovane artista si è indubbiamente affermato tra le più interessanti promesse tra i cantautori di nuova generazione della scena musicale italiana, arrivando spesso ai vertici delle classifiche streaming e iniziando ad ottenere grande riscontro dal pubblico. In questi mesi si è fatto notare per la sua personalità e per il suo stile tra urban ed elettronica, riuscendo a dare un’impronta del tutto personale alle sue produzioni e riarrangiamenti. Prevendite su Ticketone, TicketMaster e VivaTicket

Venerdì 15 novembre alle 21 al Teatro Lyrick di Assisi sarà la volta del gradito e atteso ritorno del maestro Giovanni Allevi al piano solo. Un appuntamento d’eccezione del tour di ritorno sulle scene del “filosofo del pianoforte”, che da tempo combatte la sua più grande battaglia, la lotta contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022. Prevendite su TicketOne

Sabato 16 novembre alle 21 sarà l’auditorium San Francesco al Prato di Perugia ad accogliere una tappa del nuovo tour di Luca Barbarossa che, dopo aver conquistato il pubblico dei lettori con “Cento storie per cento canzoni” (giunto alla terza ristampa a un mese dalla pubblicazione per La Nave di Teseo) porta il suo progetto in teatro. Con lo spirito del cantastorie, in giro nei maggiori teatri d’Italia, Barbarossa canterà e suonerà dal vivo le canzoni protagoniste della sua opera letteraria e ne racconterà i retroscena, le curiosità che si nascondono dietro ognuna di esse, ma anche il contesto storico, legato a doppio filo con il nostro vissuto, quello che proviamo e ricordiamo attraverso ogni singola canzone. La storia della canzone passa attraverso le trasformazioni della nostra società, le battaglie per i diritti civili, le piccole grandi rivoluzioni del costume, i suoni delle diverse epoche, dal Risorgimento a oggi.

Nel libro come nella scaletta del concerto i pezzi sono quelli che hanno segnato la vita del cantautore romano e la nostra, da Frank Sinatra a Vasco Rossi, da Lucio Battisti a Bob Dylan, dai Beatles a Paolo Conte, da Franco Battiato a Pino Daniele e il concerto sarà la condivisione di queste emozioni, di questi fotogrammi, di questi momenti. Questo eventi di Tourné è realizzato in collaborazione con la stagione Sanfra. Prevendite su TicketOne

Sempre sabato 16 novembre alle 21 ma al Teatro Lyrick di Assisi ad andare in scena per Tourné sarà “Michael the show in orchestra”, spettacolo tributo che celebra il genio indiscusso della musica pop, Michael Jackson. Un evento unico nel suo genere offre un’esperienza mozzafiato, un omaggio alla carriera eccezionale del Re del pop: un viaggio attraverso il tempo e la musica per rivivere successi intramontabili come “Thriller”, “Billie Jean”, “Beat It” e molti altri. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Il giorno seguente, domenica 17 novembre alle 21, sempre al Lyrick di Assisi, c’è Valeria Angione con lo spettacolo “Binario 29 ¾”, che porta in scena il viaggio verso i temuti 30 anni. In questa nuova tournée la Angione metterà in scena le sue profonde riflessioni attraverso sketch comici, monologhi, musica e coreografie costruite ad arte con un talentuoso corpo di ballo, dinamici botta e risposta con diversi personaggi attraverso un ledwall, introducendo però scene e personaggi inediti che offriranno qualcosa di nuovo anche a chi ha già assistito e si è divertito. Prevendite su TicketMaster, TicketOne, VivaTicket.

