Nek ad Assisi con la moglie Patrizia: gli scatti dalla Basilica di San Francesco (foto)

Diverse le storie diffuse su Instagram per la coppia, in Umbria nel weekend come anche Claudio Cecchetto

Un altro vip ad Assisi: nel weekend il cantante Filippo Neviani in arte Nek con la moglie Patrizia Vacondio ha visitato la città serafica, come documentato dagli scatti condivisi nelle storie di Instagram, tutti dalla Basilica di San Francesco. Quelli in Umbria per Nek e Patrizia Vacondio saranno stati sicuramente momenti di preghiera e riflessione ma anche di svago in una terra, Assisi e l’Umbria, da sempre vocata all’accoglienza “multiforme”, grazie ai tanti tesori artistici e naturali, ma anche alla buona cucina.

Anche in questo ponte dei Santi la città sarà piena di turisti e visitatori, senza che oramai ci siamo momenti morti. Come noto, Assisi continua a macinare numeri da record sul fronte del turismo, con oltre un milione di presenze nei tre principali mesi estivi e il pienone a tutti i principali eventi organizzati dal Comune, in collaborazione con il tessuto associativo.

I numeri derivano dal sistema di rilevazione di presenze smartphone gestito da società specializzate nel settore come Tim e Olivetti e attivato da tempo dall’ente. L’analisi è stata effettuata sui tre mesi clou dell’estate, considerando in particolare il periodo che va dal 1° luglio al 22 settembre 2024. I dati parlano di oltre 1 milione di turisti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, in soli 84 giorni. Il mese più importante è stato agosto, con settembre che ha comunque visto un trend in forte ascesa; nel 2023 le presenze da giugno a settembre erano state 800mila. (Continua dopo la foto)

Tra l’altro Nek non è stato l’unico cantante in città nel weekend, a Proscenium è infatti arrivato il produttore Claudio Cecchetto, che dal suo account Instagram (foto in alto) definisce Assisi una “città bella da vedere e visitare”.

Le foto sonno tratte dall’account Instagram del cantante e della moglie Patrizia Vacondio

