Pizzeria Ciccio, è grande riapertura sabato 1 aprile a Santa Maria degli Angeli

Non sono bastati tre mesi per dire stop definitivamente dopo 46 anni di lavoro, Michael Laurenzi: “Non ce l’ho fatta, torno più forte di prima per mio nonno e per la mia famiglia"

Quasi 50 anni di storia non si cancellano in un istante! Non sono bastati infatti tre mesi, dopo l’annuncio della chiusura che aveva destato scalpore in tutto il territorio, per dire stop definitivamente dopo 46 anni di lavoro (di cui tredici a Bastia Umbra in Piazza Mazzini e ventitrè in via Diaz a Santa Maria degli Angeli) alla Pizzeria Ciccio, che il prossimo 1 aprile riapre i battenti.

La decisione arriva direttamente da chi, dopo il pensionamento del padre Riccardo, aveva comunicato a fine dicembre 2022 la chiusura del locale, storico. “Non mi vergogno dopo avere anche pianto – dice Michael Laurenzi ad Assisi News – anzi, ora sono davvero felice. Dopo l’annuncio della chiusura non ho smesso mai un secondo di pensare a quanto di grande questa storica attività ha dato alla mia famiglia. Ho pensato a mio nonno – racconta – ai sacrifici fatti, poi a mio padre, che adesso ha accettato la mia decisione presa con dignità e coraggio: sì, perché non ce l’ho fatta a stare senza, ho deciso di riaprire!”.

A fondare Pizzeria Ciccio era stato Feliciano (Luciano) Borrini che, dopo averla fatta nascere a Bastia Umbra, nel 1989 decise il trasferimento a Santa Maria degli Angeli, in via Diaz, dove attualmente quelle vetrine spente e quel locale vuoto creano desolazione alla vista di chi le osserva. Il subentro in proprietà del genero, Riccardo Laurenzi, e successivamente del nipote Michael nel 2003, hanno portato avanti la storica attività: tanti i ricordi, tante le frequentazioni, dai giovani delle scuole, alle famiglie, a gruppi di amici. Tutti da Ciccio, per una storia che adesso… continua!

“Avevo trovato un nuovo lavoro e stavo bene, ma sentivo che qualcosa mi mancava. Sono fiero della scelta e non mi pento di tutto ciò che ho fatto – sottolinea Michael – dire la verità è la cosa più bella nella vita. La notte dormivo poco, volevo che questo locale continuasse ad essere parte di me e della mia famiglia. Sono tornato indietro sui miei passi, e adesso ho deciso di andare decisamente avanti. Si riparte, più forti che mai e con tante novità!”.

La riapertura ufficiale sabato 1 aprile: “Torna la nostra pizza al taglio con il nostro tradizionale impasto e un’ampia scelta, mattina e pomeriggio fino alle 20.30. La novità è che saremo aperti finalmente anche la domenica… Tante inoltre le sorprese che vi attendono e alle quali stiamo lavorando. Insomma, non vediamo l’ora di ricominciare – conclude Michael Laurenzi, la ‘terza generazione’ della Pizzeria Ciccio – siamo pronti ad accogliervi! Vi aspettiamo!”.

