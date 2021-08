Linea Verde Estate, Assisi e l’Umbria di nuovo protagoniste in tv

L’acqua, l’elemento fondamentale che plasma il territorio a livello paesaggistico, economico, industriale, definendone i tratti e decidendo i toni del verde è il fil rouge dell’appuntamento con “Linea Verde Estate”, in onda mercoledì 18 agosto, alle 15.45 su Rai1, condotto da Marco Bianchi e Angela Rafanelli. Il viaggio in Umbria, “cuore verde” d’Italia, partirà dalle cascate, i fiumi e le sorgenti intorno a Nocera Umbra.

Correlato: Pierpaolo Spollon di Che Dio ci aiuti: “Assisi? Città ricca di storia e si mangia benissimo!”

A Rasiglia, l’acqua regala possibilità, favorisce l’innovazione con mulini, lanifici e una centralina idrica che produce energia pulita, tutto questo fino al primo dopoguerra quando lo spopolamento allontana uomini e ricchezza.

L’acqua è anche l’elemento fondamentale della birra: nel monastero di San Biagio, risalente al 1300, si incontrerà un mastro birraio che oltre a riscattare un bene culturale, ha recuperato l’antica ricetta trappista di una birra aromatizzata con erbe e miele, sperimentando anche riso e legumi come cereali alternativi al luppolo e al malto.

Si parlerà di cereali antichi alle pendici del Monte Pennino, dove si coltiva anche la roveja, un legume poco conosciuto, ma dalle molteplici proprietà.

Linea Verde Estate viaggerà poi verso Gubbio per incontrare un giovane contadino che alleva, in numeri ancora contenuti, galline, papere, faraone, ricoverandole in casette di legno marino riciclato, integrando allevamento e agricoltura per realizzare una filiera corta sostenibile. A Fossato di Vico si andrà a caccia di tartufi in un territorio dalle caratteristiche climatiche del tutto simili alle Langhe e Monferrato, per questo capace di regalare tuberi di grande qualità e apprezzabili varietà, dal bianco pregiato allo scorzone estivo. Per finire ci si perderà nei toni del lilla e del viola, come in Provenza, apprezzando una straordinaria biodiversità nell’immenso campo di lavanda vicino ad Assisi, borgo di cui si gode un bellissimo panorama tra i filari profumati.

© Riproduzione riservata