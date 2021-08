Sacco della spazzatura ‘abbandonato’ in bella vista nel centro storico di Assisi

Sarebbe 'colpa' di chi non conosce gli orari della differenziata: come se fosse normale lasciare la spazzatura fuori casa in pieno giorno

Un sacco nero della spazzatura, pieno di rifiuti e maleodorante, abbandonato in pieno centro storico di Assisi, vicino alla porta di un condominio. Succede martedì 17 agosto 2021 pomeriggio e – stando a quanto risulta ad AssisiNews – non sarebbe la prima volta che avviene. La ‘colpa’ sarebbe di persone che vivono raramente ad Assisi e non hanno ancora imparato gli orari della differenziata, anche se è abbastanza facile capire che un sacco nero della spazzatura non dovrebbe essere abbandonato in una via trafficata di turisti, sotto il sole cocente, in pieno agosto, nel centro storico di Assisi.

Non è l’unico caso di rifiuto selvaggio: a metà luglio i cittadini avevano segnalato una discarica abusiva a Rivotorto, sacchi della spazzatura e rifiuti abbandonati. In nella frazione ai piedi di Assisi, bella vista sacchi pieni di materiale abbandonati a terra lungo via Francesca, dalla chiesa di San Giovanni in direzione San Damiano lato sinistro. Ad agosto ammassi di rifiuti e sporcizia erano stati abbandonati al di fuori della campane del vetro a Santa Maria degli Angeli. In molti, spesso per maleducazione incuranti del bene comune territoriale, lasciano al di fuori dei contenitori per il vetro il materiale giacente a terra. E le multe non insegnano nulla. Nel 2016 le multe per violazioni ambientali, tra cui l’abbandono di rifiuti erano state 132, con un aumento di ben +65% delle irregolarità accertate; nel 2017 si era passati a 218, e a fine ottobre 2018 si era saliti a 231. Nel 2020, complice la pandemia, le violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) erano 208.

© Riproduzione riservata