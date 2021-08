Amministrative Assisi 2021, liste quasi pronte con qualche magagna

Ad alcuni candidati mancherebbero le quote rosa, altri non riuscirebbero a trovare nomi. E c'è anche chi medita di lasciare la sua lista in caso di ingressi 'sgraditi'

Amministrative Assisi 2021, a pochi giorni dalla chiusura delle liste regna ancora tanta incertezza. Escono alcuni candidati via via sui social, ma chiudere le liste, per alcuni, resta ancora una improbabile missione. L’unico ad aver completato lo schieramento sarebbe Luigino Ciotti, che – fra vecchie glorie e nuovi innesti – avrebbe la lista già pronta.

Il candidato sindaco Roberto Sannipola starebbe completando l’organico, ci sarebbero però problemi nel reperire nomi femminili per non ‘bucare’ la percentuale di quote rosa. Non è invece chiaro quante liste – cinque? – sarebbero a sostegno di Francesco Fasulo: i manifesti elettorali sono poco chiari, e non si capisce se i cinque loghi a corredo della faccia del candidato starebbero per liste civiche o per punti programmatici. Sui social alcune persone hanno espresso il loro sostegno, ma non è chiaro se correranno.

E poi i due candidati forti. Per quanto riguarda centrodestra e liste civiche, in casa di Marco Cosimetti, la Lega e Fratelli d’Italia avrebbero quasi chiuso le liste. Anche qui, fra vecchie volpi e new entry, forti anche di un sostegno elettorale (nazionale e regionale) con cifre record, il problema sarebbe il sovraffollamento. La civica in appoggio al candidato non sarebbe ancora completa ma quasi, e conterrebbe tanti giovani, alcuni dei quali si stanno già promuovendo sui social.

I problemi veri sarebbero nella lista Forza Italia-Progetto Assisi. Nata dalla fusione fredda tra Forza Italia, Uniti per Assisi e altri pezzi di centrodestra centrista, registrerebbe svariati malumori. Si vocifera un cambio di simbolo a causa dell’ingresso dell’UDC di Marco Parente e i nomi in lista, sebbene forti, sarebbero ancora pochi. Una situazione che non piacerebbe a molti. Ci sarebbero almeno un paio di candidati – si dice – pronti a farsi da parte e ad abbandonare. Sarà vero? I vertici smentiscono, ma il malumore e parte delle difficoltà sarebbero reali.

Infine la prima cittadina Stefania Proietti, che porta avanti la sua campagna personale, al momento senza fare cenno a liste (Assisi Domani) e partiti (Pd e M5S, oltre ai Socialisti che non è chiaro se avranno o meno una loro lista) che la sostengono ufficialmente. Le liste sarebbero già complete, ma molti si chiedono perché non vengano svelate. Secondo i bene informati, ci sarebbero nomi pesanti e tanti giovani. Fatto è che a poco più di tre settimane dalla chiusura (termine ultimo per la presentazione un mese prima della data del voto delle Amministrative Assisi 2021) regna ancora l’incertezza. E non solo sui programmi, svelati solo in parte. Ma anche sui nomi.

