Dal Governo oltre un milione di euro per Assisi: il grazie di giunta e FdI

La Città di Assisi segna un punto decisivo nel percorso di rigenerazione urbana e tutela del patrimonio post-sisma 2016. Attraverso l’approvazione del Nuovo Piano delle Opere Pubbliche nell’ultima Cabina di Coordinamento, il Comune ha ottenuto uno stanziamento complessivo di 1.050.000,00 euro. Il finanziamento, validato dal Comitato Istituzionale lo scorso 12 gennaio su proposta dell’Ufficio Speciale Ricostruzione (USR) Umbria, è destinato a due interventi cardine per il tessuto sociale e culturale del territorio:

1. Auditorium della Scuola Secondaria di primo grado “Frate Francesco”: stanziamento di 600.000 euro per la completa riqualificazione e messa in sicurezza dello spazio.

2. Palazzo Vallemani (Sala degli Sposi): stanziamento di 450.000 euro destinato al restauro degli affreschi e al ripristino dell’apparato decorativo.

“L’ottenimento di tali risorse – sottolinea il Comune – non è un atto fortuito, ma il risultato di un’attività istruttoria rigorosa condotta dagli uffici comunali. L’inclusione delle opere nel Piano è stata infatti sancita sulla scorta di specifiche Ordinanze Sindacali e atti tecnici che certificano puntualmente il nesso causale con gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016″. Il sindaco Valter Stoppini, unitamente al vicesindaco e assessore all’edilizia scolastica Veronica Cavallucci e all’assessore all’istruzione Scilla Cavanna, ha espresso profonda soddisfazione per il risultato ottenuto, frutto di una costante interlocuzione politica e tecnica: “Questo stanziamento rappresenta un passo avanti fondamentale per la conservazione della nostra identità e per la sicurezza dei nostri giovani. Esprimiamo il nostro ringraziamento alla Presidente della Regione Umbria, Ing. Stefania Proietti, e al Commissario Straordinario, Sen. Guido Castelli, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso le istanze di Assisi. La collaborazione istituzionale è stata la chiave per sbloccare risorse che restituiranno alla cittadinanza spazi di inestimabile valore artistico e formativo. L’intervento sull’Auditorium della Frate Francesco mira a riconsegnare alla comunità studentesca un luogo di aggregazione moderno e sicuro, mentre il restauro della Sala degli Sposi a Palazzo Vallemani recupera uno dei gioielli artistici più significativi del centro storico, fondamentale per l’attrattività culturale della città. L’Amministrazione Comunale ribadisce l’impegno a collaborare strettamente con l’USR per garantire la massima rapidità nell’iter attuativo, trasformando i fondi della ricostruzione in volano di sviluppo e tutela per le generazioni future”.

Soddisfazione anche Fratelli d’Italia: “Fatti concreti e risorse reali per il futuro di Assisi. Il nuovo Piano di Ricostruzione varato dalla Struttura Commissariale – scrive Serena Morosi – assegna ad Assisi un finanziamento complessivo di 1.050.000 euro, fondi fondamentali che andranno a beneficio diretto del mondo scolastico e del nostro inestimabile patrimonio storico-artistico. Nel dettaglio, le risorse stanziate dal Governo prevedono 600.000 euro destinati alla riqualificazione dell’Auditorium della Scuola Secondaria di primo grado “Frate Francesco”, restituendo così ai ragazzi uno spazio vitale per la formazione e l’aggregazione. A questi si aggiungono 450.000 euro per l’atteso restauro degli affreschi della Sala degli Sposi di Palazzo Vallemani, un intervento cruciale per la tutela della nostra offerta culturale. “Come Consiglieri di opposizione lavoriamo quotidianamente per il bene di Assisi, e oggi siamo orgogliosi di poter annunciare questo straordinario risultato – dichiarano congiuntamente Serena Morosi, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, e il Consigliere Daniele Martellini –. Vogliamo ringraziare sentitamente il Governo Meloni e il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli. Questa è la dimostrazione di come la filiera di Governo del Centrodestra sia attenta alle reali esigenze del nostro territorio. Mentre a livello locale svolgiamo il nostro ruolo di controllo e proposta, a livello nazionale Fratelli d’Italia garantisce le risorse che servono per rafforzare le infrastrutture scolastiche e valorizzare la bellezza della nostra Città. Ora – concludono Morosi e Martellini – il nostro auspicio è che l’Amministrazione Comunale proceda con la massima celerità ed efficienza nell’iter burocratico e nell’apertura dei cantieri.”

