Faccia a faccia Stefania Proietti – Donatella Tesei: il primo sarà ad Assisi sabato 19

A meno di un mese dalle elezioni regionali si terrà sabato il primo faccia a faccia Stefania Proietti – Donatella Tesei, le due principali candidate alla presidenza del governo regionale dell’Umbria. Appuntamento sabato 19 ottobre alle ore 10 al teatro Lyrick a Santa Maria degli Angeli. A moderare il confronto sarà il direttore del quotidiano ‘Il Foglio’ Claudio Cerasa. L’appuntamento è stato voluto e organizzato dalla Cna umbra; c’è un form da compilare per la partecipazione.

Protagoniste di frequenti botta e risposta via social e giornali, in realtà più per interposta persona e rispettive tifoserie che l’una contro l’altra, finalmente le due candidate si incontreranno ed esporranno al pubblico i loro programmi per l’Umbria futura. E proprio Umbria futura è il tema del faccia a faccia Stefania Proietti – Donatella Tesei.

Un modo anche per scaldare i cuori dell’elettorato, per quello che si profila come un testa a testa. Il tema dell’evento è “Come sarà l’Umbria dei prossimi Anni? Riuscirà a saper guardare lontano e a fare scelte non più rinviabili?. Partecipa al confronto tra le due candidate alla Presidenza della Giunta regionale, vieni a scoprire le loro proposte sul futuro dell’Umbria, perché il risultato delle elezioni non è mai stato così incerto”.

