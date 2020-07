Linea Verde estate, in arrivo una puntata dedicata all’Umbria

L’Umbria sarà al centro di una puntata di “Linea Verde Estate”, il programma condotto da Marco Bianchi e Angela Rafanelli. Le riprese sono in corso questa settimana e alcune anticipazioni dal backstage arrivano proprio dalle stories su Instagram di uno dei conduttori, Bianchi, che ha pubblicato scatti da Assisi, Gubbio e Fossato di Vico.

A inizio settimana, dice Tuttoggi.info, le prime indiscrezioni, con le immagini del Lavandeto di Assisi, poi una puntata a Nocera Umbra, dove le telecamere torneranno nei prossimi giorni. Marco Bianchi è stato impegnato anche a Fossato di Vico, e forse ci saranno immagini anche da Rasiglia.

La prima puntata di “Linea Verde Estate”, dedicata all’Abruzzo e andata in onda domenica scorsa, ha conquistato il 21,1 per cento di share. Numeri ‘solidi’ per la fascia di messa in onda, ogni domenica dalle 12.20 alle 13.20 circa. Linea Verde Estate, programma di Rai Uno giunto alla 40esima edizione, è stato condotto in precedenza, nella versione estiva, da Federico Quaranta, Federica De Denaro e Giuseppe Calabrese. Partito dal 5 luglio sul primo canale della Rai, ogni domenica fino a settembre il programma condurrà i telespettatori tra le bellezze italiane. Umbria inclusa.