Anthony Hopkins in visita ad Assisi: pranzo al ristorante San Francesco

(Stefano Berti, Flavia Pagliochini) Anthony Hopkins, 83 anni, star di Hollywood vincitore di un Oscar nel 1992 per l’interpretazione di Hannibal Lecter ne Il silenzio degli Innocenti e bissato nel 2021 con The Father, dopo la Toscana arriva in Umbria. Ovviamente ad Assisi, che ha visitato per qualche ora il 28 maggio 2021.

Si tratta della seconda vacanza nel centro Italia nel giro di pochi giorni. Come rivelato da due scatti pubblicati su Facebook dalla titolare del bar ristorante San Francesco, Fulvia Angeletti, l’attore ha visitato Assisi e posato per una foto con lo staff del ristorante. “Lo abbiamo riconosciuto solo alla fine, ci ha fatto i complimenti per il locale e la cucina. Si tratta di una visita che non ci aspettavamo, gli ho dato il benvenuto e l’ho ringraziato per le sue parole”, dice Angeletti, ancora incredula.

Hopkins è molto legato a Cortona, dove nel 2009 era stato anche ospite del Toscana Sun Festival. In questo periodo di calma e relativamente poco turismo, dunque, l’attore ha scelto di visitare Assisi. Al momento nessuno scatto è stato pubblicato dai social dell’attore, che ha un curriculum sterminato e che, oltre ai due Oscar vinti, ha ricevuto altre quattro candidature, rispettivamente per Quel che resta del giorno(1993), Gli intrighi del potere – Nixon (1995), Amistad (1997) e I due papi (2019).

