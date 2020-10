Simone Bianchi torna a Tiferno Comics per la presentazione del catalogo 2020

Ad un mese dalla sua presenza a Città di Castello, Simone Bianchi torna a Tiferno Comics per presentare il catalogo 2020. Sabato 10 ottobre, alle ore 11:30, il pubblico e la stampa sono infatti invitati a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio per assistere alla presentazione ufficiale della pregiata pubblicazione che riassume e celebra la mostra “Simone Bianchi – Amazing Talent” che, nel primo mese di apertura, ha visto la presenza di circa 5.000 visitatori, fra paganti, non paganti e scolaresche, provenienti da nord a sud Italia.

Il catalogo 2020, con le sue oltre 200 pagine, ripercorre fedelmente il percorso dell’esposizione e,

oltre a farci ammirare da vicino ogni singola opera, ci permette di scoprire l’artista e il suo genio

grazie ai testi di Vincenzo Mollica, di Riccardo Corbò e dello stesso Bianchi. Una pubblicazione di rilievo, stampata in 500 copie e già richiestissima da collezionisti e appassionati del genere, frutto del lavoro del curatore Riccardo Corbò che ha saputo trasportare su carta le emozioni che l’arte di Simone Bianchi sa trasmettere.

La presentazione sarà un’occasione unica per incontrare ancora una volta l’artista toscano che si

renderà disponibile anche per sessioni firma copie del catalogo (acquistabile presso il book-shop

della mostra) e per domande e interviste da parte di appassionati e giornalisti. Per l’occasione saranno presenti anche illustri nomi del mondo del fumetto che verranno a rendere omaggio alla straordinaria arte di Simone Bianchi. L’appuntamento è fissato dunque per sabato 10 ottobre, alle ore 11:30, a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio.

PER INFO:

366.1894049 – [email protected]

(La manifestazione è uno degli sponsor di AssisiNews)