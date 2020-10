Fiera 2020 di San Francesco: stand, attenzione e sicurezza (foto)

Una Fiera 2020 di San Francesco in tono leggermente ridotto a causa dell’emergenza Covid-19 chiude l’edizione 20120 della festa del Santo Patrono d’Italia. Per tutta la giornata del 5 ottobre, la fiera ha riempito di bancarelle (più distanziate rispetto agli altri anni) la città, con i clienti in centro storico che non sono voluti mancare.

Nel centro storico di Assisi, diverse anche quest’anno le possibilità di acquisto, dai libri agli oggetti per la casa, senza dimenticare prodotti agroalimentari e ortofrutticoli, animali e piante, giocattoli, abbigliamento e oggettistica varia. Attenzione massima alla sicurezza agli ingressi della Fiera di San Francesco 2020 a tutela della salute di tuti i presenti.

Prima di accedere alla Fiera 2020 di San Francesco, misurazione della temperatura corporea ed autocertificazione. Ciò ad ogni accesso, per garantire sicurezza e reperibilità in caso di emergenza. Igienizzazione e mascherine, nel segno di un corretto distanziamento. Un appuntamento tradizionale quello della Fiera di San Francesco per le vie della città di Assisi che si ripete ogni anno appunto il 5 ottobre.

Assisi, in questi primi tre giorni di ottobre, ha vissuto giornate sotto ai riflettori di grande spessore e con grande responsabilità. Il 3 ottobre, oltre alle celebrazioni del Transito di San Francesco a Santa Maria degli Angeli, anche la visita di Papa Francesco nella città Serafica. Ieri 4 ottobre le Solenni Celebrazioni, con l’accensione della lampada votiva e l’offerta dell’olio da parte della regione Marche, con l’omaggio al Santo di Assisi della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori.

Foto: Mauro Berti/Redazione AssisiNews