Wiki Loves Earth Italy 2020, nel concorso anche il Parco del Monte Subasio

C’è anche il Parco Nazionale del Monte Subasio tra i luoghi fotografabili (qui l’elenco https://it.m.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Earth/Aree/Umbria) di Wiki Loves Earth Italy 2020, la terza edizione in Italia del concorso internazionale Wiki Loves Earth.

Rispetto alle edizioni 2018 e 2019 il format è leggermente diverso: al classico contest fotografico (con il quale 10 immagini italiane parteciperanno alla selezione internazionale) si affianca una maratona di scrittura su Wikipedia in italiano per la scrittura di voci sulle aree naturali italiane.

L’obiettivo di entrambe le modalità resta, però, quello classico di Wiki Loves Earth: la valorizzazione delle aree naturali protette italiane. Anche il periodo di svolgimento è sempre lo stesso: dal 1° al 30 giugno 2020.

Come spiega la pagina del concorso, Partecipare al concorso fotografico è molto semplice, basta seguire poche semplici mosse:

Esplora l’elenco delle aree protette che partecipano al concorso

Scatta le foto, oppure, scava nel tuo archivio fotografico e recupera immagini di vecchie gite e escursioni

Carica le fotografie su Wikimedia Commons, seguendo la procedura guidata nell’elenco delle aree partecipanti

La grande novità di Wiki Loves Earth Italy 2020 è la maratona di scrittura su Wikipedia in italiano: riteniamo, infatti, che la natura non si racconti solamente attraverso le immagini, ma anche con le parole. Questa seconda modalità nasce con l’obiettivo di avere sempre più voci che raccontino delle aree naturali italiane sulla famosa enciclopedia online, di fatto uno dei principali strumenti di informazione del web e progetto di punta del movimento Wikimedia, del quale Wiki Loves Earth fa parte.

Come per il concorso fotografico, anche in questo caso la partecipazione è molto semplice:

Vai su Wikipedia in italiano, accedi con la tua utenza oppure creane una nuova

Leggi attentamente le istruzioni contenute nella pagina specifica del progetto

Esplora l’elenco delle aree protette ed individua quelle senza un articolo dedicato (link rosso)

Clicca sul link rosso e inizia a scrivere la voce! Ma, attenzione:

leggi le pagine di aiuto e impara le regole di scrittura su Wikipedia

riporta solamente informazioni provenienti da fonti attendibili

in caso di necessità, non esitare a chiedere assistenza alla comunità

Una volta pubblicata la voce, segnalala nell’elenco “Voci create” della pagina del progetto.

Per entrambe le modalità di partecipazione sono previsti dei premi, che verranno annunciati nel corso del mese di giugno.

Nello specifico, verranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna modalità (concorso fotografico e maratona di scrittura), per un totale di 6 vincitori.

Ma non è finita qui! Come ogni anno, le 10 migliori immagini del concorso fotografico parteciperanno, in rappresentanza dell’Italia, alla fase di selezione internazionale di Wiki Loves Earth 2020. Questa ulteriore fase partirà nel mese di luglio, e vi parteciperanno le migliori immagini di ogni competizione nazionale. L’Italia può vantare dei piazzamenti in ogni sua partecipazione: 11° posto nell’edizione del 2018 e 15° posto nella classifica del 2019.