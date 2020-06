Seppie con i piselli di Bettona: ricetta facile umbra e preparazione

Una ricetta adatta in ogni periodo della stagione è quella della seppie con i piselli di Bettona che arriva appunto dall’Umbria. Una ricetta semplice e rustica, un piatto casalingo intramontabile, diffuso in molte regioni d’Italia. Questa che presentiamo è tipica di Bettona, piccolo borgo non lontano da Assisi, tra i più belli d’Italia e ci arriva da un lettore. Un piatto che può essere servito come contorno, ma anche come secondo. In estate, adatto anche come piatto unico nei pranzi e nelle cene in famiglia o in compagnia.

Seppie con i piselli di Bettona, ingredienti. Per 6 persone: Kg 1,200 di seppia già mondata, mezzo bicchiere di olio, una costa di sedano, una carotina, un piccolo pezzo di cipolla, sale, pepe, un bicchiere di brodo, gr. 400 di piselli sgranati, gr. 200 di pomodori pelati.

Seppie con i piselli di Bettona: preparazione della facile ricetta. Tagliate a listarelle la seppia e ponetela in un tegame insieme all’olio, le verdure lavate e ben tritate, sale e pepe. Ponete il tegame al fuoco e a calore moderato, fate rosolare la seppia insieme alle verdure, aggiungete poi i pomodori passati e i piselli, diluite il sugo con il brodo. Coprite il tegame e sempre a calore moderato portate a termine la cottura della seppia facendola bollire per un’ora abbondante. Se credete (variante), sostituite i piselli con gr. 60 di uvetta sultanina. Gustatela con alcune fette di pane tostato.

Buon appetito, da AssisiNews!