Spesa rubata alla vicina, il ladro finisce in carcere

Era in prova ai servizi sociali e per questo ora è finito in carcere l’uomo che a inizio gennaio a Valfabbrica aveva rubato la spesa a una vicina di casa. Lo rendono noto i carabinieri della compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, il cui territorio di competenza comprende appunto anche Valfabbrica.

I fatti sono accaduti all’inizio dell’anno: come già emerso, un uomo aveva rubato ad un’anziana signora il carrellino della spesa lasciato per alcuni istanti sull’uscio di casa. La spesa, del valore di circa 200 euro, era stata poi ritrovata e riconsegnata all’anziana da parte dei Carabinieri della Stazione di Valfabbrica, che tramite le telecamere e le testimonianze di alcuni presenti erano riusciti a ricostruire la dinamica e ad identificare il presunto autore, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria.

Ora il Tribunale di Sorveglianza, visti gli atti redatti dai militari e considerato che l’uomo risultava già affidato in prova ai servizi sociali, ha stabilito di sostituire la misura cautelare con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere. I Carabinieri hanno quindi rintracciato l’uomo, originario del nord Italia ma di fatto domiciliato nell’hinterland perugino, che si è scusato ancora una volta per quanto accaduto, e lo hanno accompagnato in carcere a Capanne.

