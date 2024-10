Alla Locanda del Cardinale al via la rassegna “Il Teatro del Gusto”

Iniziativa da ottobre a maggio, con otto spettacoli, per mettere in scena un vero spettacolo enogastronomico

Da Ottobre a Maggio, La Locanda del Cardinale mette in scena una nuova edizione della rassegna “Il Teatro del Gusto”. Un calendario esclusivo di otto serate speciali dedicate agli appassionati dell’enogastronomia, in cui sarà possibile degustare preziose etichette di vini e champagne selezionate dal sommelier Marco Venarucci e dal patron Roberto Damaschi, insieme a grandi classici della tradizione culinaria e della cucina del territorio, realizzati dagli chef Andrea Impero e Diego Pennacchia.

Il primo appuntamento, che apre la rassegna de Il Teatro del Gusto, sarà l’11 ottobre con una serata inaugurale decisamente frizzante: “La Sfida delle Bollicine” con degustazione alla cieca, in cui gli ospiti, oltre a godere di entusiasmanti bevute abbinate alla cucina, potranno mettere alla prova il loro palato in una serie di degustazioni intriganti e coinvolgenti.

La rassegna proseguirà con una varietà di serate tematiche, ognuna pensata per portare a tavola i grandi piatti classici della tradizione, magari poco usuali da gustare in casa. Tra i temi in programma: una celebrazione delle frattaglie e della cacciagione, una raffinata selezione di formaggi, una serata dedicata al mondo dei vini Rosè, un viaggio alla scoperta della “ciccia”, e una serata dedicata alla prelibatezza delle tartare e del tartufo.

“La nostra idea – afferma Roberto Damaschi patron de La Locanda Del Cardinale – è quella di mettere ogni sera in scena un vero spettacolo enogastronomico. Vogliamo che ognuna di queste serate rappresenti un’occasione imperdibile per esplorare e degustare piatti e vini che non sempre è possibile mangiare e bere”.

