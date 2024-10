The Canticle, grande coinvolgimento per l’evento live dedicato al Cantico delle creature

Una lettura ed un concerto per celebrare gli 800 anni della scrittura del capolavoro di San Francesco d’Assisi. Grande successo e partecipazione per “La musica nel Cantico”, l’iniziativa che si è tenuta sabato 28 settembre presso palazzo Monte Frumentario ad Assisi. La voce profonda del tenore Frate Alessandro Brustenghi ha allietato i presenti con la lettura e l’interpretazione del Cantico delle creature, accompagnato – nella parte canora dell’esibizione – da André Ripa al piano e Roberto Di Fernandino alla chitarra. Durante il concerto si è tenuta anche l’esperienza virtuale ed immersiva di “The Canticle – An immersive experience into St. Francis’ celebration of life and peace”. Un vero e proprio viaggio emozionante, della durata di 30 minuti, che presenta oltre 650 metri quadrati di proiezioni su 5 schermi, amplificati da una sonorità avvolgente e d’impatto.

La mostra, in corso ad Assisi fino al prossimo 31 dicembre, è stata ideata proprio per celebrare l’800esimo anniversario del completamento del Cantico delle creature di San Francesco del 1225 d.C. The Canticle è l’impresa creativa del compositore musicale André Ripa (ha pubblicato diversi album presenti su Spotify e altre piattaforme, spaziando dai generi orchestrali a quelli pop. È proprietario della piattaforma artistica Spirit Musique con cui ha realizzato eventi musicali dal vivo sia in Europa che in Nord America) ed è prodotto dalla sua compagnia statunitense, San Francesco Productions srl, con sede in California. È il frutto di una collaborazione internazionale italo-statunitense con il pluripremiato studio cinematografico Daring House di Roma del direttore creativo Stefano Casertano (artista visuale e regista cinematografico che lavora tra Roma e Berlino. Il suo ultimo film in realtà virtuale, Tales of the march, è stato presentato all’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia), che ne ha curato la direzione e la parte di produzione cinematografica immersiva. La voce che accompagna questo viaggio è quella del perugino Frate Alessandro Brustenghi, religioso e tenore italiano dell’Ordine dei Frati minori, primo frate ad aver firmato un esclusivo contratto discografico con una delle principali etichette discografiche mondiali, la Decca Records della Universal Music.

Assisi è la prima tappa di questo progetto che proseguirà in altre località a partire dalla città gemella di San Francisco, sempre per celebrare gli ottocento anni del Cantico di Frate Sole. Noto anche come Cantico delle Creature, il salmo invita i cuori delle persone ad aprirsi in segno di gratitudine per tutta la Creazione di Dio e questa mostra contribuisce alla diffusione a livello internazionale di questo messaggio che, soprattutto oggi, assume una valenza universale cui offrire sempre maggiore risonanza. The Canticle diventa così un’ulteriore opportunità di internazionalizzazione della città di Assisi e del territorio di Perugia nella sua complessità, in quanto, oltre a diventare un’attività che arricchisce l’offerta culturale della città sia per i residenti che per i turisti italiani e stranieri, è il risultato di una proficua collaborazione tra l’Italia con Roma e Perugia e la California con San Francisco.

INFO ORARI E BIGLIETTI – La mostra The Canticle resterà aperta tutti i giorni dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30. È possibile prenotare l’ingresso su Ticket Italia (ticketitalia.com) o telefonando al numero 0743 222889. Il costo del biglietto è a partire da 9,20 euro; gratuito per giornalisti accreditati, bambini sotto i 6 anni, visitatori con disabilità o invalidità e accompagnatore, guide turistiche nazionali (da ritirare esclusivamente presso la biglietteria di palazzo Monte Frumentario).

