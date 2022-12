Natale 2022 ad Assisi, inaugurati alberi, presepi e videomapping (foto e video)

In tutta la città per tutto il periodo natalizio oltre 100 iniziative

Si è ufficialmente acceso il Natale 2022 ad Assisi, con l’accensione di alberi, presepi e del videomapping diffuso per tutta la città. A San Francesco, dopo la Santa Messa dell’Immacolata presieduta dal Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, OFMConv, si è avuta la benedizione del Presepe e l’accensione dell’albero di Natale nella piazza inferiore della Basilica. Ad allietare la serata un coro di circa 100 bambini di Assisi e della provincia di Trento che hanno intonato canti della tradizione natalizia. Quest’anno l’albero e il presepe sono stati donati dal Comune di Romeno (TN).

L’albero di Natale, installato nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, è un abete bianco di 14 metri che proviene dalle foreste del Comune di Romeno ed è stato scelto dal Corpo Forestale provinciale, per favorire il rinnovo naturale del bosco. Il presepe, in legno di cirmolo proveniente da boschi della Val di Non, è stato scolpito dall’artista trentino Livio Recla e rappresenta la Sacra Famiglia. La capanna costruita da alcuni cittadini volontari, si ispira alle antiche “baite” montane del Trentino e riporta al centro un grande fiocco di neve, simbolo dell’acqua e della vita che germoglia. Il tema degli allestimenti è l’acqua che a causa dei cambiamenti climatici sta diventando un bene comune sempre più prezioso da tutelare e condividere. Un’idea nata alla popolazione di Romeno, dall’esperienza della scorsa estate in cui le comunità montane hanno dovuto aprire le dighe affinché gli abitanti a valle avessero l’acqua.

Il Natale 2022 ad Assisi, come già annunciato, che coinvolgerà l’intera città di Assisi che si trasformerà in un grande presepe. Statue e video mapping riproporranno gli affreschi di Giotto della Basilica di San Francesco, legati al tema della Natività, sulle facciate delle chiese e dei principali monumenti della città. Anche dalla valle, fino all’8 gennaio, sarà visibile questo “percorso” che esce dalle mura urbiche e raggiunge i luoghi francescani della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola e del Santuario del Sacro Tugurio di Rivotorto. Le iniziative dell’8 dicembre dei frati del Sacro Convento e del “Natale di Assisi” sono patrocinate e sostenute da Regione Umbria e Città di Assisi, con la collaborazione di Enel a completamento del progetto avviato tre anni fa. L’intervento illuminotecnico è stato eseguito da Enel X.

Prima ancora il Natale 2022 ad Assisi, con oltre 130 eventi in programma fino all’8 gennaio, per vivere a pieno l’atmosfera natalizia nella città presepe era partito alle 10, con l’inaugurazione dei mercatini artigianali in centro storico (Piazza della Chiesa Nuova, 8-24 dicembre, ore 10-20) e a Santa Maria degli Angeli (Piazza Garibaldi, 8-18 dicembre, ore 10-20). Il Trenino del Natale girerà per la città, tutti i giorni fino all’8 gennaio (ore 10-19, il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle ore 14.30), con partenza ogni 30 minuti dalle stazioni di Piazza del Comune e Palazzo Monte Frumentario, per un tour emozionale. con audioguida. alla scoperta delle bellezze di Assisi.

A Palazzo Monte Frumentario (ingresso da via Fontebella), la Casa di Babbo Natale proporrà laboratori ludici e animazione, con elfi e Babbo Natale “in persona” che accoglieranno grandi e piccini. L’attrazione, con ingresso gratuito, sarà aperta dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, nei seguenti giorni: 8-9-10-11-17-18-23-24-26-30-31 dicembre mattino e pomeriggio; 22-27-28-29 dicembre solo pomeriggio; 1-2-3-4-5 gennaio solo pomeriggio; 6-7-8 gennaio mattino e pomeriggio. Alle 15 l’accensione, in Piazza del Comune, del grande “Albero di alberi”, singolare albero di Natale composto da 80 abeti che poi verranno piantumati. A seguire inaugurazione del presepe monumentale di Mario Agrestini, sul sagrato del Tempio della Minerva e momento di festa con animazione musicale Marching Band dei Babbi Natale, che nel pomeriggio è passata anche a Santa Maria degli Angeli. (Continua dopo il video – link diretto)

Alle 17 si sono accese le spettacolari illuminazioni scenografiche che proietteranno cicli di affreschi di Giotto, legati al tema della Natività, sulle facciate delle chiese e dei principali monumenti. Per il Natale 2022 ad Assisi la città si trasformerà in un grande presepe a cielo aperto, un percorso emozionale visibile anche dalla valle, che esalterà la bellezza dei principali luoghi francescani, all’insegna della sostenibilità, dato che è realizzato con tecnologia led, a basso consumo energetico. Le suggestive installazioni luminose saranno visibili tutti i giorni fino all’8 gennaio. Il giorno dell’Immacolata sono partiti tutti i principali presepi artistici e monumentali allestiti in città e nelle frazioni (qui la guida completa con date e orari dei presepi ad Assisi 2022-2023 ed ha riaperto anche la Torre del Popolo, monumento simbolo di Assisi, aperta al pubblico per la prima volta in ottocento anni, dall’8 dicembre sarà accessibile a cittadini e turisti (8 – 24 dicembre solo nel week end dalle 10 alle 17; dal 26 dicembre tutti i giorni dalle 10 alle 17. Prenotazione obbligatoria allo 075 813 8680).

