Coop per la pace, bandiere arcobaleno in tutti i supermercati

Il no alla guerra arriva nei supermercati Coop del Centro Italia, espresso da una bandiera arcobaleno che verrà appesa nel fine settimana, per sottolineare l’invito alla pace che si sta levando in queste ore da più parti. Le cooperative di consumo del distretto tirrenico, che coprono l’area centrale del Paese, si uniscono alla condanna della guerra e, insieme alle sezioni soci Coop sul territorio, fanno del simbolo bandiera il loro modo per essere vicini ai più fragili, a coloro che nella guerra subiscono le conseguenze più pesanti.

Un modo per valorizzare, davanti alle divisioni che portano a sanguinosi conflitti armati, l’importanza di fare rete, della condivisione e del dialogo. La solidarietà, anima portante del mondo cooperativo fin dalla sua nascita, va ai cittadini che rischiano di perdere affetti, casa e tutto quel che hanno.

“Una bandiera è un simbolo. Noi, di fronte a quelle di chi fa la guerra per dimostrare la propria supremazia, alziamo quella arcobaleno, che significa pace e valorizzazione delle differenze. Troppo spesso non ce ne rendiamo conto, ma proprio la pace è quanto di più bello abbiamo ed è un valore da difendere e rendere visibile, anche con una bandiera” fanno sapere dal Gruppo Coop Centro Italia, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno e Unione Amiatina.

Foto di Susan Antonini | via Unsplash

(Il gruppo è uno dei sostenitori di AssisiNews)

© Riproduzione riservata