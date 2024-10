Esperia Cinema Studio inaugura i nuovi corsi 2024: iscrizioni ancora aperte!

Un'offerta formativa per tutti e per tutti i gusti

Sono ufficialmente iniziati i nuovi corsi di Esperia Cinema Studio (ECS), centro di formazione cinematografica dinamico ed inclusivo in Umbria. Nonostante l’avvio delle lezioni, le iscrizioni sono ancora aperte, offrendo a chiunque l’opportunità di sperimentare con il mondo del cinema e della narrazione audiovisiva, con percorsi che spaziano tra età dei partecipanti e livello di esperienza e impegno richiesti.

Un’offerta formativa per tutti

Per garantire inclusività e una formazione di qualità per tutti, Esperia Cinema Studio ha costruito un’offerta che si adatta perfettamente qualsiasi fascia d’età o interesse: Junior (6-10 anni) percorso dedicato ai bambini, per avvicinarli al mondo del cinema in modo divertente e creativo; Young (11-15 anni), rivolto agli adolescenti, che potranno esplorare le basi del linguaggio cinematografico e sviluppare competenze tecniche e artistiche; Explore (16+ anni) un percorso per gli adulti, adatto sia ai principianti sia a chi desidera approfondire le proprie conoscenze nel campo cinematografico, che parte da un cineforum mensile per poi approfondire le competenze tecniche

Cinetalk e Master: per chi cerca di più

Accanto ai corsi tradizionali, ECS propone Cinetalk, un cineforum mensile aperto a tutti, ideale per discutere e approfondire temi legati al cinema dopo la visione di un film in sala insieme a un docente esperto, e una serie di Master rivolti a chi ambisce a una specializzazione professionale. Tre sono i percorsi principali: sceneggiatura con Roberto Costantini, recitazione con Rodolfo Mantovani e Mauro Cardinali e cinematografia con Mario Mele. Questi percorsi avanzati sono pensati per chi vuole trasformare la propria passione in una carriera concreta, con approfondimenti specifici seguiti da professionisti del settore.

Iscrizioni ancora aperte

Se desideri partecipare e non hai ancora fatto in tempo a iscriverti, non preoccuparti! Esperia Cinema Studio accoglie ancora nuove adesioni per i suoi corsi. Che tu sia un bambino curioso, un adolescente sognatore o un adulto appassionato, c’è un percorso adatto a te.

Per maggiori informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione, visita il sito ufficiale di Esperia Cinema Studio: www.esperiacinemastudio.it o telefona al numero 333 469 1108.

(L’iniziativa è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata