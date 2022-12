Gioielleria Sandra festeggia 34 anni di attività: “Grazie ai nostri clienti che ci dimostrano fiducia e affetto”

Gioielleria Sandra festeggia 34 anni di attività, un importante traguardo testimone della passione e dell’esperienza nel campo dell’oreficeria. Dal 1988, infatti, brillano le vetrine dell’attività che impreziosisce la città di Bastia Umbra.

Due generazioni che lavorano fianco a fianco condividendo la passione per questo mestiere e l’esperienza che ognuna di esse ha raggiunto nel tempo. L’impegno significativo messo in campo in tutti questi anni ha permesso alla Gioielleria Sandra di diventare un’eccellenza del territorio e non solo.

Gioielleria Sandra mette costantemente al servizio dei propri clienti prodotti raffinati e dall’indiscussa qualità. Le esperte commesse, capitanate dall’infaticabile Sandra, consigliano sapientemente il cliente e lo guidano al miglior acquisto.

A comunicare l’importante traguardo raggiunto, con un post via social, è Laura Giammarino, da anni con tutta la famiglia operativa nella storica attività. “Grazie a tutti i nostri clienti che da 34 anni ci dimostrano fiducia e affetto”.

Il negozio propone un’ampia scelta di prodotti tra gioielli in oro, diamanti e pietre preziose, ma anche gioielli moda in argento e in acciaio con una vasta gamma di marchi moda. Orologeria, argenteria, articoli da regalo, arredo e pelletteria. La Gioielleria Sandra offre, inoltre, servizio di riparazione di gioielli e orologi, ma anche infilature e confezionamento bomboniere. Dalla redazione di Assisi News, complimenti e felicitazioni per il traguardo raggiunto.

(Gioielleria Sandra è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

