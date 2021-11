Humilis Made in Assisi scelta per il regalo della Città a Papa Francesco

Il Comune di Assisi ha scelto di donare al Santo Padre in visita ad Assisi lo scorso 12 novembre in occasione della giornata mondiale dei poveri una delle creazioni di Humilis, un pendente tau d’argento. “È stato un vero privilegio ed un onore immenso poter dare il benvenuto a Papa Francesco con una nostra creazione”, spiega ad AssisiNews Fausto Baldini, titolare dell’azienda HUMILIS Made in Assisi. “Siamo stati contattati ed incaricati direttamente dal sindaco Stefania Proietti, che ringraziamo immensamente – dice ancora Baldini – per omaggiare il Pontefice in occasione della sua ultima visita nella nostra amata Città. Abbiamo pensato di donare al Santo Padre, data la sua massima umanità e la sua vivida umiltà, uno dei nostri pendenti Tau in argento, tra le nostre creazioni più lineari e simboliche. E’ stato veramente emozionante vedere Sua Santità con un nostro dono tra le mani”. (Continua dopo la foto)

L’azienda Humilis Made in Assisi, nasce nel 2004 nella storica gioielleria assisana Assisi Jewels, dove Fausto Baldini ha avuto l’intuizione di ideare e creare una linea di gioielli veri e propri, in oro e argento, ispirati alla simbologia e alla spiritualità francescana. “Da sempre inoltre i nostri gioielli sostengono i progetti missionari in Amazzonia della Fondazione Assisi Missio Onlus”, sottolinea ancora Baldini. Apprezzatissimo dalla numerosa clientela decennale e richiesto da ogni parte del mondo, il brand HUMILIS Made in Assisi è cresciuto negli anni, aprendo nuove boutique in posti esclusivi come Roma ( Vaticano e Piazza di Spagna), Firenze (Ponte Vecchio) e Venezia (Ponte di Rialto), esportando e valorizzando così ancora di più il nome della Città Serafica in Italia e nel mondo. Questo a dimostrare ancora una volta il valore assoluto del vero e sano Made in Italy, in questo caso addirittura completamente ed orgogliosamente Made in Assisi.

