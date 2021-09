I laboratori di IdeAttivaMente sbarcano alla Milano Design Week 2021

Domenica prossima 5 settembre, il team di IdeAttivaMente torna ad essere protagonista sulla scena nazionale esattamente ad un anno di distanza dalla partecipazione all’inaugurazione dell’anno scolastico in quel di Vò alla presenza del Capo dello Stato Mattarella. Questa volta si tratta invece di una giornata ricca di laboratori di IdeAttivaMente all’interno della cornice internazionale degli eventi collaterali organizzati in occasione del Salone del Mobile di Milano.

Da sempre per questo importante appuntamento, Milano diventa per una settimana un vero e proprio palcoscenico diffuso: eventi, mostre, attività non solo negli spazi fieristici ma in tutta la città. In questo contesto IdeAttivaMente sarà presente nell’intera giornata di domenica 5 settembre all’interno di Stecca 3.0, uno spazio polifunzionale progettato da Stefano Boeri definito come un incubatore per l’arte e nato con lo scopo di ospitare Associazioni culturali e di artigiani. Lo spazio giusto per ospitare i laboratori di IdeAttivaMente, pensati proprio per lavorare come veri e propri artigiani digitali. Stecca 3.0 è inserito nel quartiere Isola di Milano, un quartiere futuristico che ospita costruzioni moderne, grattaceli, il bosco verticale, piazza Gae Aulenti e altre architetture uniche.

L’evento si inquadra nel più ampio progetto “Design The Future”, in cui IdeAttivaMente è partner e promosso da Pop Lab, azienda leader dell’edutainment family oriented. Ancora una volta, grazie ai laboratori di IdeAttivaMente, un pezzetto di Umbria è presente in un contesto senza dubbio prestigioso. Non resta quindi che seguire i canali social di IdeAttivaMente per vedere in diretta cosa accadrà durante le attività. Torneremo a raccontarle nel dettaglio già nei prossimi giorni.

(L’azienda ha scelto di pubblicizzarsi tramite spazi pubblicitari e publiredazionali su AssisiNews e AssisiSport)

© Riproduzione riservata